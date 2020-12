El comisionado electoral del Movimiento Victoria Ciudadana (MVC), Olvin Valentín, solicitó hoy lunes a la Comisión Estatal de Elecciones (CEE) que realice un recuento completo de todo el voto adelantado y el voto ausente que hubo para este ciclo electoral debido a varias irregularidades detectadas con este mecanismo de votación.

La petición también incluye que no se emitan certificaciones oficiales a los candidatos hasta tanto se lleve a cabo el recuento. La solicitud del MVC será discutida hoy durante la reunión del pleno de la CEE. Sin embargo, Valentín dijo que anticipa que no habrá consenso entre los comisionados electorales y, por lo tanto, el asunto lo deberá dilucidar el presidente de la CEE, Francisco Rosado Colomer.

Valentín dejó claro que acudirán a los tribunales si no accede al recuento que permitiría aclarar múltiples dudas con el voto adelantado y el ausente, conocido como la Unidad 77.

Preguntado si la petición podría tener el efecto de atrasar aún más el escrutinio y que no se puedan certificar candidatos antes del 2 de enero, Valentín dijo “yo no sé que argumentos utilizarán. Pienso que será un tranque que le tocará resolver al presidente (de la CEE). Yo pienso que no está correcto y no se pueden emitir certificaciones ante estas irregularidades”.

“Definitivamente, dependiendo de cómo el presidente resuelva, el desenlace de esto inevitablemente debe llegar a los tribunales porque no puede reportarse un resultado con estas irregularidades. El país entero no está contento con esto”, añadió.

Entre las irregularidades que detalla la solicitud del MVC está el que solo se realizara escrutinio del voto adelantado en la papeleta legislativa, que los trabajos de conteo de votos se llevaran a cabo sin actas, errores en la consolidación de actas y, más reciente, que la cifra de electores no cuadrara con la cantidad de papeletas.

“Eso es lo que colmó la gota. Ya eso está explícitamente establecido en el Código (Electoral) que no debe suceder. No es posible realizar un escrutinio general jurídicamente válido sin tener información base sobre la noche del evento con la que comparar el contenido de un maletín. Esta situación ha ocurrido en todos los precintos en los que hasta el momento se ha realizado un ‘escrutinio’ para la Unidad 77”, apuntó Valentín.

Se refiere al Código 10.7 del Código Electoral que dispone que “el escrutinio general se realizará utilizando solamente las Actas de Escrutinio de cada colegio de votación. La Comisión corregirá todo error aritmético que encontrase en un acta de escrutinio y la contabilizará en su forma corregida”.

También establece que “si la Comisión no pudiera corregir los errores encontrados en un acta de escrutinio emitida por el sistema de votación electrónica o la máquina de escrutinio electrónico, o si hubiere una discrepancia entre la cantidad de votantes reflejada en la lista de votación, sea impresa o electrónica, y las papeletas escrutadas en el colegio de votación o en Junta Administrativa de Voto Ausente y Voto Adelantado por uno de los sistemas electrónicos, se deberá, por vía de excepción, recontar todas las papeletas del colegio de votación cuya acta refleje discrepancia”.