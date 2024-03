Victoria Ciudadana radicará el lunes apelación a sentencia de descalificación de candidaturas

Nota del editor: no te pierdas ni un detalle de cara a las elecciones del 2024 en Puerto Rico. Visita nuestro sitio especial para mantenerte informado y regístrate aquí en el boletín Pulso Político .

El 21 de marzo, el juez superior Anthony Cuevas Ramos descalificó a un candidato de Proyecto Dignidad y a cinco del MVC – Ana Irma Rivera Lassén , Mariana Nogales Molinelli , Myrna Conty Hernández , Alejandro Santiago Calderón y Rafael Bernabe Riefkohl – porque no recogieron endosos, aunque enfrentarían primarias, de cara a las elecciones generales de noviembre. Cinco días antes de la sentencia, el MVC había escogido a sus candidatos nacionales, a través de método alterno, en una asamblea celebrada en Morovis .

En entrevista telefónica con El Nuevo Día , el también exrepresentante volvió argumentar que la CEE le presentó al MVC que “no había un requisito de recogido de endosos si se habían acogido al método alterno”. “Es más, si Victoria Ciudadana hubiese querido recoger los endosos, no lo podía hacer porque, por la interpretación de la CEE, nunca se habilitó el portal electrónico para facilitar el proceso de recogido de endosos” , estableció.

“Eso no es un fundamento jurídico válido, pero peor aún es atribuirle un carácter de un daño justiciable a lo que es la esencia misma de la democracia. Es decir, plantear que un candidato de un partido político se mida en las urnas a otro es un daño en el que el Tribunal debe intervenir… eso es privarles a los electores del derecho sagrado del voto” , argumentó Torres Viada.

Pedirán trámite expedito

“Si los jueces no se equivocaran, pues no existiría la necesidad de tener tribunales apelativos, y en este caso puede hasta llegar al Tribunal Supremo. Los jueces son tan humanos como el resto de las personas que no llevamos una toga. El reclamo es que el Tribunal Apelativo tiene que rectificar esta determinación y responder a los reclamos democráticos del pueblo”, reiteró, por su parte, Natal Albelo.