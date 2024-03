Juan Dalmau dice que habrá tiempo para tomar nuevas decisiones si se confirma invalidación de candidaturas de Victoria Ciudadana

Nota del editor: no te pierdas ni un detalle de cara a las elecciones del 2024 en Puerto Rico. Visita nuestro sitio especial para mantenerte informado y regístrate aquí en el boletín Pulso Político .

“La vocación antidemocrática de los que temen que no pueden ganar con los votos ha sacado de la papeleta a personas que cumplieron con la Constitución y la ley. Eso es un peligro enorme” , advirtió Dalmau, secretario general del PIP y exsenador, en entrevista telefónica, después de reuniones en Massachusetts con estudiantes de las universidades de Harvard, Boston y Northeastern.

Dalmau consideró que el MVC tiene toda la razón en que la ley no exige endosos bajo el método alterno, aunque se diera después del cierre de las candidaturas. El PIP llevó a cabo su proceso de elección de candidatos en diciembre , antes de que cerrara el período para presentar a la Comisión Estatal de Elecciones (CEE) las postulaciones para las elecciones generales de noviembre.

Pese a que reconoció que el presidente ejecutivo del PIP, Fernando Martín García , alertó al liderato del MVC que se tenía que evitar que “el bipartidismo pudiera anular determinaciones nuestras”, Dalmau sostuvo que, cuando explicaron el proceso por el cual su colectividad cumple con el método alterno, también coincidían con sus aliados en que la ley no exigía el recogido de endosos.

Se presenta ante la diáspora

“Puerto Rico se está enfrentando a un proceso de cambio urgente que no depende de una persona, que no depende de un liderato. No se puede subestimar el trabajo de inscribirse, reactivarse y hablar con familiares para que hagan lo propio. Este proceso requiere que todo el mundo esté a bordo”, planteó Dalmau, al hablar de sus reuniones en Massachusetts.