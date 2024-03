Victoria Ciudadana se manifiesta frente a la CEE por determinación judicial que descalificó a cinco de sus candidatos

“Estamos aquí un grupo de candidatas y candidatos del PIP no solo en solidaridad con el MVC, sino en reclamo del derecho del electorado puertorriqueño a decidir por quién vota. [...] La Alianza va, a mí no me importa lo que vaya a decir un tribunal, el día de las elecciones, por la vía que sea, cuando yo reciba esas papeletas, yo voy a votar por Juan Dalmau a la gobernación y Ana Irma Rivera Lassén a comisaría residente”, dijo ante los presente la senadora Santiago.

En tanto, el senador Rafael Bernabe indicó que hicieron “un proceso para escoger los candidatos del MVC, un proceso dentro de la ley, público, abierto, democratico, todo el país pudo ver cómo fue ese proceso y que no le costó un solo centavo al pueblo de Puerto Rico. El MVC escogió a cinco candidatos. La gente es la que debe que tener el derecho a decir: voto o no voto por esos candidatos. A mí me eligió el pueblo en el 2020, si el pueblo me quiere sacar en 2024, me saca, pero que sea el pueblo, no Anthony Cuevas”.