Victoria Ciudadana y Proyecto Dignidad podrían perder su franquicia electoral en enero tras decisión del juez Anthony Cuevas Ramos

De prevalecer en los tribunales de mayor jerarquía la determinación del juez Anthony Cuevas Ramos, quien descalificó a nueve aspirantes del Movimiento Victoria Ciudadana (MVC) y a tres de Proyecto Dignidad (PD) por no recoger endosos, pese a que enfrentaban primarias, ambas colectividades se exponen a perder su franquicia electoral en enero de 2025 al, eventualmente, no cumplir con los criterios establecidos en el Código Electoral , indicaron tres entrevistados.

Pérdida de franquicia: lo que dice el Código Electoral

La opción viable pasa por el PIP

“El PPD puede sustituir a los cuatro candidatos que tiene por acumulación, pero no a cinco. Se certificaron en enero 2 solo cuatro. En el caso del MVC, no certificó candidatos para varios puestos al 2 de enero. Como único puedes salvar a algunos (de los aspirantes descertificados) es que tengas una candidatura certificada. No los puedes poner porque no tienes las plazas”, explicó Ríos.