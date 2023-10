Dejando a un lado su intención de volver a aspirar a la candidatura a la gobernación en las elecciones generales de 2024, el doctor César Vázquez Muñiz, presidente y fundador de Proyecto Dignidad, confirmó que buscará alzarse, en los próximos comicios, con un escaño en la Legislatura, específicamente por el Distrito Senatorial de Bayamón.

“Cuando se estaba discutiendo si el alcalde de San Sebastián, Javier Jiménez, iba a radicar su candidatura para la gobernación (bajo Proyecto Dignidad), dije que, si eso era así, retiraba mi candidatura a la gobernación y, entonces, la presentaba para otra posición. Voy a ir al Senado”, dijo Vázquez Muñiz, en entrevista con El Nuevo Día.

Cuestionado sobre por qué buscará aspirar al Senado, explicó que dicho cuerpo legislativo tiene unas “particularidades” que no tiene la Cámara de Representantes, incluyendo la aprobación de nombramientos del Ejecutivo. Precisamente, agregó que, probablemente, durante el próximo cuatrienio se busque llenar la vacante en el Tribunal Supremo.

Con esto, Vázquez Muñiz se refirió a la vacante que existe en el Tribunal Supremo por el retiro de la jueza asociada Anabelle Rodríguez, quien cesó funciones en 2020 por mandato constitucional al cumplir la edad de 70 años y tras 16 años de servicio en el máximo foro. Desde entonces, la silla se ha intentado llenar sin éxito.

“El Senado tiene unas particularidades que no tiene la Cámara. Probablemente, el que gobierne en el próximo cuatrienio va a presentar candidatos al Supremo. El Senado es el que pasa juicio sobre esas nominaciones. También, es el que pasa juicio sobre los nominados a las diferentes agencias. Así que, en ese sentido, me parece que es más estratégico ir al Senado”, mencionó, a preguntas de este medio.

Actualmente, el distrito por el que aspirará César Vázquez Muñiz es representado por los senadores del Partido Nuevo Progresista (PNP), Carmelo Ríos (en la foto) y Migdalia Padilla.

Por ende, afirmó que “hasta ahora” buscará aspirar al escaño senatorial por el Distrito de Bayamón que comprende Cataño, Bayamón, Toa Alta, Toa Baja y algunas regiones de Guaynabo. Actualmente, este distrito senatorial es representado por los senadores del Partido Nuevo Progresista (PNP), Carmelo Ríos y Migdalia Padilla.

Ante la pregunta de por qué no se mantendrá en la contienda primarista por la candidatura a la gobernación y se enfrenta a Jiménez y la excandidata a la comisaría residente en Washington bajo Proyecto Dignidad, Ada Norah Henríquez, reconoció que el alcalde de San Sebastián es el mejor candidato por su experiencia.

De mantenerse la contienda primarista por la candidatura a la gobernación, los candidatos interesados se enfrentarían en primarias el 11 de febrero de 2024.

Vázquez Muñiz agregó que Jiménez –quien se desafilió recientemente del PNP- tiene una ejecutoria “excelente” de 20 años administrando San Sebastián, un municipio que sacó de la quiebra y lo llevó a tener un superávit. Dijo, además, que el ejecutivo presidió la Junta de Gobierno del Centro de Recaudación de Ingresos Municipales (CRIM).

“La realidad es que tiene una experiencia administrativa enorme, ha estado vocal en contra, inclusive, de su propio partido (PNP) en temas que para nosotros son fundamentales como lo es la protección de la vida, la protección de los niños, el derecho de los padres, el no a la enseñanza de la ideología de género”, sostuvo.

“Él tiene una mayor visibilidad que yo y debe tener mayor probabilidad de llevarnos al triunfo. En ese sentido, es un mejor candidato. O sea, en términos del reconocimiento público, de la experiencia, considero que tiene más posibilidades de ganar que yo. A mí realmente no me interesa que el partido entre en primarias que nos pueden dividir, nos pueden debilitar y pueden hacer que gastemos dinero que no tenemos que pudiéramos utilizar mejor para una campaña electoral general”, agregó.

César Vázquez Muñiz agregó que Javier Jiménez (en la foto) –quien se desafilió recientemente del PNP- tiene una ejecutoria “excelente” de 20 años administrando San Sebastián, un municipio que sacó de la quiebra y lo llevó a tener un superávit. (Ramon "Tonito" Zayas)

Vázquez Muñiz destacó que es “definitivo” que Proyecto Dignidad necesita una mayor representación en la Asamblea Legislativa y adelantó que presentarán candidatos para los ocho distritos senatoriales y a los 40 distritos representativos. Actualmente, el partido tiene a Joanne Rodríguez Veve en el Senado y Lisie Burgos en la Cámara.

“Si tenemos todos los candidatos, los vamos a presentar todos”, abundó.

Planteó que la realidad es que Proyecto Dignidad “es el único partido conservador que defiende unas causas” y “tiene una visión diferente de lo que debe ser el gobierno”. En esa línea, manifestó que la colectividad cree “en un gobierno más pequeño, más ágil, que en vez de ser un patrono principal se convierta en un estímulo para el crecimiento económico”.

En cuanto a los candidatos para la comisaría residente en Washington, Vázquez Muñiz aseguró que tienen “personas interesadas”, pero “todavía esa decisión no se ha tomado”. Detalló, además, que la colectividad tiene organizados 61 comités municipales e intentará organizar los otros 17 restantes de cara a las elecciones.

“Ya tenemos organizados 61 comités municipales y vamos a tratar de organizar los 78. Necesitamos 39 alcaldes para mantener la franquicia electoral junto con sus legislaturas municipales y estamos bien cerca de tener ese número listo”, puntualizó.