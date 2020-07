La gobernadora Wanda Vázquez Garced celebra hoy, jueves, su cumpleaños inmersa en una controversia que jamaquea su aspiración para convertirse en la candidata oficial a la gobernación del Partido Nuevo Progresista (PNP).

Jorge Dávila, director de campaña de Vázquez Garced, sostuvo que no habrá actividades políticas para recaudar fondos utilizando como apoyo el cumpleaños.

“No, hoy no hay actividades políticas programadas. Los políticos tradicionales celebran tres y cuatro cumpleaños. Ella es diferente. Ella está celebrando su cumpleaños y no hay actividades políticas programadas para el día de hoy. De hecho, aprovecho para desearle feliz cumpleaños a nuestra gobernadora”, apuntó Dávila.

Hasta el mes de mayo, Vázquez Garced tenía $23,949.44 disponibles para la campaña política según la Oficina del Contralor Electoral.

Hoy la gobernadora tampoco convocó actividades públicas a través de la Oficina de Prensa de La Fortaleza. Sin embargo, anunció que aceptó la renuncia de la secretaria del Departamento de Justicia, Wandymar Burgos Vargas.

La dimisión se produjo a solo un día de que trascendiera el referido de la gobernadora a la Oficina del Panel sobre el Fiscal Especial Independiente por supuestas irregularidades en la repartición de suministros a los damnificados por los sismos ocurridos en enero, que dejaron a miles de familias sin hogar.