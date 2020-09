“Por quién yo voy a votar por la gobernación no es lo importante”.

Así reaccionó hoy la gobernadora Wanda Vázquez Garced al ser cuestionada sobre si en las elecciones generales del próximo 3 de noviembre, más allá de votar bajo la insignia del Partido Nuevo Progresista (PNP), favorecerá a quien fuera su contrincante político y hoy candidato a la gobernación por la Palma, Pedro Pierluisi.

“Con relación a por quién yo voy a votar por la gobernación, eso no es lo importante. Aquí lo importante es lo que yo dije el 16 de agosto: ’que el candidato pueda presentarse como una alternativa para los mas de 120,000 personas que votaron por mí en estas primarias”, respondió Vázquez Garced a preguntas de El Nuevo Día durante una conferencia en la que firmó varias medidas legislativas.

“Esas personas no son votos, no son una cruz debajo de una marca. Esos, son personas, de carne y hueso, que buscaron una alternativa de un gobernador que represente al pueblo y que represente a la gente y yo lo que le exhorté a él fue que se presente a estas personas y que se presente como esa alternativa con sensibilidad”, añadió.

Ayer, el candidato a la gobernación por el PNP indicó en una entrevista con este rotativo que estaba complacido con unas expresiones que hiciera la gobernadora en una entrevista radial en el programa Pelota Dura por NotiUno (630 AM) en donde dijo que votaría PNP.

Según Pierluisi, con estas expresiones logró lo que esperaba de la mandataria: escucharla decir que votaría íntegro por los candidatos de PNP. “Eso es bien positivo para unir las huestes”, dijo Pierluisi.

Hoy, sin embargo, Vázquez Garced no afirmó que votaría por él para la gobernación.

Tras las expresiones de Pierluisi ayer, Vázquez Garced utilizó las redes sociales para colgar un mensaje donde dijo que las expresiones que había hecho en la entrevista radial “no necesitan intérpretes”.

“Yo creo que las expresiones que yo hice en el día de ayer a través de las redes sociales están sumamente claras. Cuando digo que no requieren interpretación es porque lo que yo dije en la entrevista que me hizo Ferdinand Pérez estaba claro. Él me preguntó si yo iba a votar por el PNP y yo le dije: ‘que yo iba a votar por el PNP’”, expuso hoy.

Al solicitársele una reacción sobre una campaña que ha surgido a través de las redes sociales que busca impulsar su nominación directa (write-in) para las elecciones generales, Vázquez Garced dijo que ella no tenía control sobre eso.

“Eso es el pueblo de Puerto Rico, eso es una reacción espontánea, yo no tengo control de eso”, sostuvo.