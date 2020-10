Una vez más la gobernadora Wanda Vázquez Garced rechazó la oportunidad de expresarse a favor de la candidatura a la gobernación de Pedro Pierluisi por el Partido Nuevo Progresista.

“Siempre he sido clara y me reafirmo en lo mismo que he dicho desde el primer día. Para mi esta campaña terminó el 16 de agosto. Como ustedes han visto, yo me he concentrado en mi función de gobierno. Los candidatos han hecho un trabajo extraordinario, así que yo sigo haciendo mi función de gobierno”, señaló.

“Soy estadista, voy a votar a favor de la estadidad y a favor de mi partido, esas son mis expresiones y me sostengo en ellas”, repitió.

Las expresiones de la gobernadora surgieron hoy, lunes, tras ser abordada sobre la posibilidad de un endoso a quien fuera su contrincante primarista y ahora candidato a la gobernación por el PNP.

Mientras, la primera ejecutiva no desautorizó el llamado de un movimiento que promueve a través de las redes sociales la candidatura write-in de Vázquez Garced para la gobernación. El grupo realizó ayer, domingo, una caravana que salió de lo que fuera el comité de campaña de la gobernadora, en la avenida Roosevelt, hasta El Capitolio.

“Las manifestaciones del pueblo puertorriqueño yo no las puedo evitar como tampoco nosotros podemos evitar reacciones a diferentes situaciones que ocurren en nuestro pueblo…Es una expresión del derecho constitucional que tiene la gente y yo no puedo interferir en eso. Es algo voluntario y espontáneo y el pueblo evaluará todo eso”, sostuvo.

“Yo no tendría ninguna otra expresión que verlo como cualquier otra manifestación en pro o en contra de una manifestación”, agregó.

El pasado 17 de septiembre, Vázquez Garced había hecho unas expresiones similares y había adelantado que no se integraría a eventos electorales de la colectividad.

Tras Pierluisi resultar favorecido en la contienda primarista, no ha surgido una reunión -que se conozca públicamente- entre ambos miembros de la Palma. La primera ejecutiva limitó, entonces, sus expresiones a decir que votará bajo la insignia del PNP el próximo 3 de noviembre. Sin embargo, no ha confirmado si le dará su favor a Pierluisi para la gobernación.