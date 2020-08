La gobernadora Wanda Vázquez aún no ha llamado a Pedro Pierluisi tras perder la elección primarista del pasado 9 de agosto, afirmó el candidato a la gobernación por el Partido Nuevo Progresista (PNP).

En una entrevista radial (WKAQ), el abogado indicó que si la mandataria se une a su campaña “sería productivo”, pero si no sucede “no es indispensable”.

“Estoy a la mejor disposición de reunirme con ella, pero hay que entender que obviamente recibió un golpe, un golpe fuerte. Todo el que aspira a un puesto electivo y no logra, eso es duro. Yo pasé por eso hace cuatro años”, sostuvo.

“Yo no soy psicólogo ni psiquiatra pero eso puede durar tiempo, a mi me duró un mes. Yo me tardé como un mes antes de realmente sentarme en aquel entonces con el candidato [Ricardo] Rosselló”, agregó.

Pierluisi indicó que pese a carecer del endoso de Vázquez, continúa las reuniones con los líderes del PNP de cara a las elecciones generales de noviembre. El ex comisionado residente sostuvo que la base del partido está alineada con la causa de la estadidad. Agregó que varios correligionarios de la primera ejecutiva ya lo han endosado.

“Todo se ve bien, se están uniendo las huestes”, dijo.

De acuerdo a la Comisión Estatal de Elecciones, aunque no ha culminado el escrutinio general, Pierluisi es el candidato a gobernador de la Palma con un 58.92% de los votos.