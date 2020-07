Pese a que hace solo unas horas anunció que dio instrucciones a su equipo de campaña para no participar de actividades políticas en las que haya gente aglomerada en medio del repunte de casos de coronavirus, la gobernadora Wanda Vázquez Garced participó este lunes tarde de una reunión con un nutrido grupo de servidores públicos que forman parte de su equipo electoral, a quienes exhortó a movilizar electores para que voten en las primarias del próximo 9 de agosto.

“Estamos listos y estamos preparados. Gracias a todos y todas que están aquí porque es un importante momento que tuviéramos unos minutitos para poder compartir. Porque particularmente ese momento en que tenemos que sacar las personas a votar es lo más importante. No importa que nosotros sepamos y veamos las encuestas y todo eso. La verdadera encuesta, ¿cuándo es? El 9 de agosto”, dice la gobernadora a un grupo de más de 50 personas en un momento captado en vídeo por uno de los asistentes y al que este medio tuvo acceso.

En el lugar que según, fuentes de El Nuevo Día es un salón de actividades de la Asociación de Miembros de la Policía en Guaynabo, no se observa distanciamiento social alguno. La gobernadora luce la misma ropa que tenía para la conferencia de prensa que ofreció en la tarde en la que advirtió que podría tomar medidas más restrictivas si no hay control entre la gente y continúa el repunte de los casos positivos al COVID-19.

PUBLICIDAD

La gobernadora mantiene su mascarilla en todo momento mientras se desplaza por la parte frontal del salón y se dirige al público con el uso de un micrófono. Pregunta a sus seguidores: “¿Ustedes quieren que nos pasen el rolo?” a lo que recibe un categórico “No” como respuesta.

“Ahora con esto del COVID es importante. La gente puede coger temor y nosotros tenemos que darle la seguridad de que van a haber las medidas de protección en los centros de votación. Donde haya mascarillas. Donde no haya mascarilla nos avisa y las buscamos”, indica la gobernadora, quien cataloga el día de hoy como uno “bien agitado”.

A la gobernadora la acompañaba un fotógrafo y los representantes Lourdes Ramos y José Enrique “Quiquito” Meléndez, quien elogia a la gobernadora “por el trabajo que está haciendo en Fortaleza”.

“Esta oportunidad que tiene el partido de ganar se la debemos a Wanda Vázquez Garced. Es la verdad”, sostuvo Meléndez.

El representante le atribuye a Vázquez Garced que haya gente viva en medio de la pandemia. Recordó -además- que luego de que Vázquez Garced asumiera la gobernación tras la renuncia de Ricardo Rosselló Nevares, hubo reclamos para que renunciara. Pero el reclamo desapareció, indica Meléndez. Afirma -de manera categórica- que “no hay ninguna razón para que Wanda Vázquez tenga que renunciar”.

“No solamente no va a renunciar, sino que la van a elegir cuatro años más”, grita el representante en momentos en que Vázquez Garced fue referida a la Oficina del Panel del Fiscal Especial Independiente por supuestas irregularidades con el manejo de suministros para los damnificados de los terremotos que afectaron el sur de la isla.

PUBLICIDAD

Vázquez Garced aprovechó la ocasión para hablar de las actividades políticas que realizó el pasado fin de semana.

“Lo más lindo que se veía eran esas banderas con la Palma. ¡Arriba la Palma!”, gritó Vázquez Garced.

Precisamente, durante la conferencia de prensa se le cuestionó a Vázquez Garced por qué se le vio sin mascarilla en algunas de las actividades políticas en las que participó durante el fin de semana.

“Si ustedes pueden ver en la inmensa mayoría de las personas que estaban todo el mundo tenía mascarilla. Se decía en todo momento que tuvieran mascarilla. Yo me quitaba la mascarilla porque mis compañeros a los lados tenían mascarilla puesta y obviamente para agradecer a la gente”, explicó.

En esa conferencia de prensa, Vázquez Garced dijo que dio instrucciones a su equipo de campaña para detener por dos semanas las actividades políticas.

“Le he dado instrucciones a mis directores de campaña a que, en las próximas semanas, en las próximas dos semanas no haya ninguna actividad que propenda a la aglomeración de personas, que sea de manera presencial, aquella que sea individual, en vehículos donde no haya aglomeración… esa es la instrucción que estoy dando. Para mí -en este momento- lo más importante es la salud y la vida del pueblo puertorriqueño. No importa campañas políticas ni lo voy a hacer determinando votos. Yo quiero la salud y la vida de mi pueblo y eso va por encima de cualquier consideración personal. Así que esas van a hacer las instrucciones a mi equipo de campaña”, sostuvo.

El Nuevo Día trató, sin éxito, de comunicarse con el director de campaña de la gobernadora, Jorge Dávila.