El senador William Villafañe indicó hoy que sus números lo llevan a ocupar la primera posición en la carrera por senador por acumulación dentro del Partido Nuevo Progresista (PNP).

Hace apenas dos años y tres meses, Villafañe tuvo que renunciar a su cargo como secretario de la Gobernación del entonces primer ejecutivo Ricardo Rosselló por su participación en el chat que le costó la posición de presidente de la Comisión Estatal de Elecciones (CEE) a Rafael Ramos Sáenz.

Sin embargo, hoy a las 5:50 p.m. y con el 56% de los votos oficialmente contabilizados, ocupada la primera posición y con una ventaja sobre Gregorio Matías de poco menos de 5,000 votos.

Rosselló endosó públicamente a Villafañe hace unas semanas.

“La información que tengo es que se sostiene esa tendencia”, dijo Villafañe a El Nuevo Día. “Para nada en ese momento estaba pensando en esto. Estaba rehaciendo mi vida como personas privada y, claro, a mitad de camino me llamaron de vuelta en el proceso la gente y me hice disponible, pero en ese entonces no pensaba regresar”, agregó al aludir a su estado mental tras su renuncia.

Villafañe salió primero en la elección especial de noviembre pasado cuando se llenaron las vacantes en el Senado de Zoé Laboy de Margarita Nolasco.

“Me parece un reconocimiento del trabajo que he venido realizando por los pasados meses como Senador. Al mismo tiempo, es un reconocimiento a mi estilo de hacer política y de trabajar y agradezco eso muchísimo”, agregó.

Por lo pronto, el presidente del Senado, Thomas Rivera Schatz, ocupa la cuarta posición en la carrera por acumulación. De hecho, durante los pasados meses han surgido versiones de que Villafañe retaría a Rivera Schatz si el Partido Nuevo Progresista retiene dicho cuerpo legislativo.

“Honestamente no estoy pensando en eso ni quiero pensar en eso. El partido tiene mucho que hacer para ganarse la confianza del pueblo en las próximas elecciones y hacer cualquier tipo de gestión o movimiento para obtener posiciones de liderato en enero sin tener ganas las elecciones, me parece inoportuno”, dijo.