El alcalde de Utuado, Ernesto Irizarry, confirmó hoy, martes, que las autoridades lograron abrir camino a las 12 familias que quedaron incomunicadas ayer en el barrio Don Alonso por un deslizamiento de terreno.

Según el ejecutivo municipal, los trabajos se detuvieron anoche y se retomaron esta mañana al salir el sol.

Irizarry confirmó a El Nuevo Día que empleados del ayuntamiento continúan trabajando en la zona para evitar que ocurra nuevamente un deslizamiento de esta magnitud.

Los residentes de esta comunidad cuentan con otro acceso, pero también se afectó por las fuertes lluvias que se reportaron ayer en toda la isla. Una vaguada en los niveles altos de la atmósfera provocó aguaceros y tronadas en la isla.

Irizarry señaló esta mañana en una entrevista radial (WKAQ – 580 AM) que este incidente “no es nuevo, aquí las hemos pasado peor”.

Asimismo, reiteró que el rol del municipio a la hora de atender este tipo de situaciones es vital.