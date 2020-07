El agente a cargo de la pesquisa sobre la querella por un supuesto desfalco en La Fortaleza, Edwin Álvarez, confirmó este jueves que busca entrevistar al exgobernador Ricardo Rosselló y al ex comisionado residente Pedro Pierluisi para indagar sobre la desaparición de los 26 artículos de la Mansión Ejecutiva valorados en $14,729.45.

El uniformado precisó que en el caso del ex primer ejecutivo, interesa conocer su versión de los hechos luego de que este rechazó en una carta -dirigida a la gobernadora Wanda Vázquez Garced- haberse llevado la propiedad.

"Tendría que consultarlo, pero yo entiendo que sea por teléfono o personalmente, pero sí, necesito entrevistarlo porque lo que dice la carta y la versión de él es muy importante", estableció el oficial a El Nuevo Día.

Rosselló sostiene en la misiva a Vázquez Garced que el desfalco denunciado por el encargado de la propiedad en La Fortaleza, José D. Candelaria Santos, es "falso" y que tanto él como su esposa, Beatriz Rosselló, hasta solicitaron que se dejara parte de sus pertenencias en el Palacio de Santa Catalina como donativo.

“Los pormenores de la mudanza se delegaron al personal de Administración y Propiedad solicitando que solamente se mudaran nuestros artículos personales. Si había alguna duda sobre cuál era o no un artículo personal, se insistió en que se dejara el artículo en La Fortaleza”, sostiene la carta.

Álvarez indicó que no ha visto la misiva, pero que ya la solicitó a La Fortaleza para que forme parte del expediente de la pesquisa.

En cuanto a Pierluisi, el agente sostuvo que busca aclarar la controversia sobre el periodo de transición tras la salida de Rosselló el verano pasado por las masivas manifestaciones en su contra. Explicó que investigan si entre la salida de Rosselló y la breve llegada de Pierluisi como gobernador hubo alguna transición sobre la propiedad.

"Yo tendría que entrevistar al licenciado Pedro Pierluisi porque aquí está la controversia de que cuando Rosselló se va el día 2 de agosto y llega el señor Pierluisi un viernes y se va miércoles, hay un lapso de tiempo de cinco a seis días de cambio de administración. En lo que se va Pierluisi y llega la gobernadora actual, en ese periodo, entiendo que no hubo transición de equipos", subrayó.

Vázquez Garced dijo la semana pasada que cuando ella llegó a La Fortaleza "no había nadie allí, así que allí no había ninguna transición", por lo que Pierluisi fue la primera persona que estuvo en la Mansión Ejecutiva luego de la salida del exgobernador.

Ante esto, Pierluisi reiteró en unas declaraciones escritas a este medio que “no tuve injerencia alguna en el inventario de Fortaleza durante el tiempo que ocupé el cargo.”

"Todo el personal de Fortaleza que estaba cuando yo llegué, estaba cuando yo me fui, incluyendo el Administrador Interino de Fortaleza, Luis Augusto Martínez. No he recibido comunicación alguna sobre la investigación y lo entiendo, pues no tuve nada que ver”, añadió.

De otro lado, el agente indicó que también busca dar con una ex ayudante auxiliar de la Oficina del Gobernador identificada como Marybell Rivera Santiago, quien trabajó en Fortaleza desde 2017 y recientemente realizó una declaración jurada en la que alega que la propiedad que supuestamente se perdió estaba en el Palacio de Santa Catalina cuando Vázquez Garced juramentó como primera ejecutiva.

"Necesito entrevistarla, porque si ella está diciendo que ella sabe donde esta esa propiedad, donde estaba a donde la movieron, pues yo tengo que entrevistarla", acotó.

El agente añadió que hoy entrevistará a Candelaria Santos, así como al administrador de La Fortaleza, Luis Augusto Martínez.

Más temprano, Álvarez confirmó que una mujer identificada como la novia del ex principal oficial de Informática del gobierno (CIO por sus siglas en ingles), Luis Arocho, entregó el 2 de junio a la Mansión Ejecutiva dos de las tabletas iPad que fueron reportadas como desaparecidas.

No obstante, todavía no aparecen dos iPads adiconales, así como cuatro lápices -también para iPad- valorados en $596. Tampoco han encontrado tres corrales para niños de la marca 4Moms Breeze Plus, valorado cada uno en $299; una butaca para masajes marca Zero Gravity, cuyo costo es de $3,369 y un columpio Aircraft de $149.99.

Tampoco se conoce el paradero de una computadora de la marca Apple valorada en $1,949; una cama blanca de la marca Ava Regency que valía $1,399; una lámpara de techo valorada en $565; dos sillas altas de infantes para comer, una de $319.99 y otra de $275 así como varios aditamentos de la cama y cables para cargar el equipo electrónico.