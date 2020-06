El avión de pasajeros y carga ligera Piper PA-23-250 Aztec, el modelo de la empresa de chárters Blue Waters que se accidentó en la tarde de hoy, martes, en la bahía de San Juan y que le causó la muerte a dos personas, cuenta con una hoja de servicio global robusta y de relativa confiabilidad, aunque la familia de aeronaves se ha visto involucrada en varios accidentes de alto perfil.

De acuerdo al portal Aviation Safety Network, de 1961 al momento se han reportado 725 accidentes, tanto leves como fatales, entre todas las variaciones del Piper Apache (modelo original) y Aztec que permanecen en uso.

El piloto retirado y exdueño de varias compañías de aviación, José Maldonado, resaltó que el PA-23-250 Aztec es un modelo popular en Puerto Rico y lo describió "como el DC-3 de la aviación ligera", en referencia al avión de transportación de pasajeros y carga de la empresa Douglas Aircraft, del cual se fabricaron sobre 16,000 fuselajes entre 1936 a 1950 y que todavía quedan unas 2,000 aeronaves en uso.

"El Aztec fue mi primer avión cuando comencé mi carrera en la aviación privada, y es un fuselaje confiable y con un buen récord de seguridad. Es un caballo de trabajo. Si se le da el mantenimiento de rigor, esos aviones duran una eternidad. El Aztec es como el DC-3 de la aviación ligera", comentó Maldonado.

La nave fue diseñada en la década de los 50 como un chásis liviano para la transportación de entre cuatro a seis personas o para llevar carga aérea. El diseño de la empresa Stinson Aircraft Company, fundada en 1920, pasó a manos de la compañía Piper Aircraft, uno de los tres fabricantes principales de aviones de uso general junto con Cessna y Beechcraft. Piper Aircraft absorbió a Stinson Aircraft poco después de cerrar sus puertas en 1948.

✉ Email A eso de la 1:40 p.m. del martes se reportó que una avioneta se accidentó en la bahía de San Juan. (David Villafañe)

La nave, de la aerolínea Vieques AirLink, se estrelló contra el mastil de este velero antes de caer al agua. (David Villafañe)

De inmediato, las autoridades se movilizaron al área para rescatar a los tres pasajeros que iban a bordo. (David Villafañe)

Dos personas murieron y una fue rescatada con vida. (David Villafañe)

Buzos también acudieron al rescate. (David Villafañe)

Pedro Janer, encargado del Departamento de Seguridad Pública, acudió hasta la escena. (David Villafañe)

El Nuevo Día supo que la avioneta es una Piper Aztec PA-23-250 que sufrió un desperfecto mecánico en uno o los dos de sus motores. (David Villafañe)

La Guardia Costera de Estados Unidos colaboró con las tareas de rescate. (David Villafañe)

Piper Aircraft fabricó 6,976 fusejales de ambos modelos del PA-23, el Apache y el Aztec, desde el 1952 hasta el 1981. El modelo Apache entró en producción en 1954, y en 1962, la empresa presentó el modelo Aztec con motores Lycoming O-540 de 250 caballos de fuerza cada uno y otras mejoras de fuselaje, tren de aterrizaje e instrumentación. Los precios rondan entre $120,000, por un avión usado, hasta $230,000 por un ejemplar con poco uso.

El Aztec ostenta nueve submodelos distintos aunque, al momento, se desconoce el submodelo exacto que cayó en la bahía. En términos generales, todos los submodelos cuentan con ensamblajes de nariz más largos para transportar más carga, al menos seis asientos, un panel de instrumentación modernizado y cambios a otros sistemas de vuelo.

Los aviones Aztec utilizan, como base, dos motores Lycoming de la familia O-540 que producen de 235 hasta 300 caballos de fuerza. Cada motor cuenta con un total de seis cilindros colocados en posición horizontal (tres en cada lado) y enfriado por aire. La familia de motores O-540, que también se utiliza en helicópteros, incluyen versiones con turbocompresores.

Entre los accidentes más significativos se encuentran la muerte del primer presidente de la dictadura militar brasileña, Humberto de Alencar Castelo Branco, al chocar con un avión Lockheed T-33 de la Fuerza Aérea de Brasil en 1967. En 1975, el retirado piloto de Fórmula 1 Graham Hill estrelló su Turbo Aztec D mientras intentaba aterrizar en el aeropuerto de Elstree en Hertfordshire, Inglaterra. También murieron en el accidente el conductor Tony Brise, el director del equipo de carreras Embassy Hill, Ray Brimble, el diseñador Andy Smallman y los mecánicos Tony Richards y Tony Alcock.

Por su parte, Maldonado indicó que durante el proceso de investigación del accidente se verificarán todos los datos de la aeronave.

"Lo primero es verificar que se cargó el avión con el combustible correcto y que el combustible no tuviese algún tipo de contaminante. También verificarán los récords de mantenimiento porque, supuestamente, le fallaron uno o los dos motores, pero también hay que recoger lo que vieron los testigos. Cuando un motor falla durante el despegue el procedimiento es tratar de mantenerse en vuelo neutral (derecho) e intentar que el motor con problemas no cause resistencia", explico Maldonado.

"El despegue es un momento crucial en cualquier vuelo, pues utilizas toda la potencia que puede genera el motor o los motores para despegar un pedazo de metal de la pista. Es el peor momento en que una emergencia puede ocurrir. Esos primeros 500 pies de altura son cruciales en cualquier avión y hay que tomar acción rápido si ocurre un problema en el despegue. Si tratas de hacer un viraje radical y con poca altura, eso te crea un problema. No sé qué altura alcanzó el avión, pero es clave porque, con suficiente altura uno llega a lo que se conoce como safe single engine minimum speed, que es una altura segura para poder maniobrar con un solo motor", añadió el experimentado piloto.

Un piloto con problemas mecánicos de motor o los motores también puede intercambiar altura por velocidad, al descender, lo que le permitiría planear. Pero, en última instancia, la resistencia del aire causa que el avión pierda la velocidad adquirida en el descenso, por lo que no es una técnica que se pueda utilizar a perpetuidad. La velocidad sí le podría dar al piloto tiempo adicional para encontrar una zona para realizar un aterrizaje forzoso o completar un viraje para regresar a la pista, de encontrarse cerca de un aeropuerto.