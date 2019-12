Tanto la Policía de Puerto Rico como la seguridad privada del Coliseo de Puerto Rico, en Hato Rey, aumentarán las medidas de seguridad durante la celebración hoy, domingo, de la cuarta función del artista de música urbana Daddy Yankee luego que en la madrugada se realizaran sobre 130 disparos contra la estructura pública, causando múltiples daños a sus puertas y ventanas de cristal.

Eduardo Cajina, gerente general del Coliseo de Puerto Rico, indicó que conversaron con el promotor del reguetonero -que tiene pautadas un total de 10 funciones en la estructura- y este mantuvo la celebración de la función de hoy. A los asistentes, el mensaje fue que garantizarán su seguridad antes, durante y después del evento.

“Para nada (consideramos cancelar la función de hoy). Sí, hicimos la pregunta y el evento está en pie y nosotros estamos listos para el evento”, indicó Cajina.

Las autoridades recogieron unos 130 casquillos de bala en la escena.

Los cristales frontales del recinto de espectáculos quedaron destruidos.

Empleados estaban esta mañana terminando de romperlos para luego reemplazarlos por unos nuevos.

Precisamente, el tiroteo ocurrió a pocas horas de que acabara el concierto del reguetonero Daddy Yankee.

Agentes del Cuerpo de Investigaciones de San Juan estaban en el área entrevistando al personal.

Según el informe policiaco preliminar, un guardia de seguridad vio cuando un vehículo blanco se acercó y de ahí se hicieron las detonaciones.

La Policía ocupó 61 casquillos de calibres de rifle AR-14. (Luis Alcalá del Olmo)

En las escaleras también se recibieron impactos de bala. (Luis Alcalá del Olmo)

Las autoridades se enteraron del incidente por una llamada al 9-1-1. (Luis Alcalá del Olmo)

En la noche del domingo se espera que Daddy Yankee celebre su cuarta función. (Luis Alcalá del Olmo)

Además de los efectivos de seguridad privada que se despliegan durante los espectáculos -cuyo número no fue especificado-, cada asistente es sometido a un riguroso cateo que se mantendrá para la función de hoy, dijo Cajina.

A la entrada, el espectador tiene que pasar por un sistema de detector de metales. De identificar algo sospechoso, la persona entonces es sometida a un cateo manual, explicó. Aparte de eso, los bultos y carteras son verificados y hay una cantidad de artículos cuyo ingreso están prohibidos en el recinto, como las cámaras fotográficas, comida o bebida, aerosoles, armas de fuego y artículos que puedan ser utilizados como proyectiles, entre otros. Estas medidas se mantendrán.

“El Coliseo de Puerto Rico siempre ha sido un lugar muy seguro. Nosotros nunca escatimamos en el tema de la seguridad y esto no es la excepción. Junto con la Policía, a raíz de lo que sucedió, ciertamente hay unos planes que se refuerzan ciertas áreas. Pero nosotros, como les digo, no tenemos ninguna amenaza, no existe nada ahora mismo que nosotros tengamos que pensar en algo en particular”, sostuvo Cajina.

La balacera contra la estructura se registró cerca de las 4:00 a.m. de hoy. En el lugar se recuperaron 130 casquillos de bala de calibre .40, .223 (rifle AR15) y 7.62 (rifle AK47). Por los calibres de bala ocupados, la Policía presume que los disparos pudieran habar sido ocasionados por tres individuos que viajaban en un vehículo color blanco, según la información preliminar recopilada durante la investigación.

“Nos sentimos sumamente tranquilos y confiados de que no debería ocurrir nada”, señaló Cajina, quien -al momento, describe el incidente como un acto de vandalismo.

“Entendemos que esto es un acto de vandalismo contra una propiedad pública, el Coliseo de Puerto Rico, que honestamente es muy lamentablemente… para mí, esto es algo sumamente lamentable, pero más allá de eso no tenemos más información”, puntualizó Cajina.

El teniente coronel José Juan García, comandante de área de San Juan, indicó que sí aumentarán el número de patrullas y efectivos que se despliegan usualmente en el lugar durante este tipo de evento. No descartó desviar el tránsito por las calles aledañas al coliseo, como lo han hecho en espectáculos previos.

“Te aseguro… que eso es un área segura. Esto fue un incidente aislado y veremos más adelante qué realmente ocurrió”, dijo García.

Añadió que durante la función del sábado en la noche tenían destacados en el área del coliseo entre seis y siete unidades policiacas. Este número podría aumentar.