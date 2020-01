El comisionado de la Policía, Henry Escalera, hizo un llamado este martes a la ciudadanía a denunciar de manera confidencial cualquier acto de disparo al aire con un arma de fuego durante la celebración de Año Nuevo.

"Que informen a la policía de manera confidencial, porque este esfuerzo de esta campaña es un esfuerzo de toda la ciudadanía”, sostuvo.

Escalera exhortó a las personas a unirse a los esfuerzos de concienciar para que no haya disparos al aire esta noche, "para que no surjan incidentes lamentables como el de 2011 cuando murió Karla Michelle por una bala perdida disparada por una persona que no fue responsable".

El comisionado fue enfático al exhortar a las personas que no participen activa o pasivamente en tal práctica de disparos, ni que se involucren en ella.

La última víctima fatal de una bala perdida fue la joven Karla Michelle Negrón Vélez, en la despedida del año 2011 en San Juan.

Aunque no han habido fatalidades desde entonces, según la Policía, sí han habido heridos de bala en las despedidas de los años 2012, 2015, 2016 y 2018. Asimismo, el 30 de diciembre de 2017, un hombre resultó herido en el abdomen por una bala perdida que lo alcanzó en la urbanización Bonneville, en Caguas.

Además, tan reciente como el 24 de diciembre de 2019, la Policía reportó que un hombre resultó herido por una bala perdida en Ponce.

La nueva Ley de Armas de 2020, firmada por la gobernadora Wanda Vázquez el pasado 11 de diciembre, conserva las mismas disposiciones que el anterior estatuto respecto a los disparos al aire, explicó Escalera.

La Ley establece que cualquier persona que dispare de manera ilegal un arma de fuego cumplirá cinco años de cárcel sin derecho a sentencia suspendida o salir en libertad bajo palabra independientemente si el disparo le causó daño a otro ser humano o no.

Además, la Ley dispone que una persona que permita que en su propiedad disparen al aire y no lo reporte, tendrá que pagar una multa de $5,000.

El comisionado de la Policía invitó a la ciudadanía a pasar la noche "en familia" y velar por la seguridad de cada uno, especialmente respecto al uso de pirotecnia ilegal.

Sobre ese particular, indicó que durante los días festivos se han reportado cuatro lesionados, "entre ellos un menor de diez años”.

Asimismo, recomendó a las familias velar por el consumo de alcohol de sus miembros y evitar que conducir bajo sus efectos.

"Tenemos planes en las avenidas principales para evitar accidentes graves por el consumo de alcohol, vamos a estar bien pendientes en las avenidas principales para minimizar estos accidente que puedan surgir”, afirmó Escalera.

Aunque no mencionó el número específico de oficiales de la Policía, aseguró que durante la celebración de Año Nuevo estará activo "el máximo de recursos”. Para ello, indicó el comisionado, se adelantaron días libres a agentes y se activaron unidades y personal que por lo general realiza labores administrativas.

¿Quién ha perdido la vida por el disparo de balas al aire?