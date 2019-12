Las paredes, las escaleras y los cristales frontales del Coliseo de Puerto Rico José Miguel Agrelot, en Hato Rey, amanecieron este domingo con decenas de impactos de bala luego que unos desconocidos realizaran sobre 100 disparos contra la estructura apenas tres horas después de concluida la tercera de 10 funciones de Daddy Yankee en el recinto.

El coronel de la Comandancia del área de San Juan, José Juan García, adelantó que el Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) aumentará la presencia policiaca en el lugar como parte de las medidas preventivas previo al cuarto show, que será esta noche a las 7:30 p.m.

“Relacionado al incidente reportado en la mañana de hoy, en el área del coliseo, fue un evento en donde unos individuos dispararon en contra de la estructura causándole unos daños. Estamos en la etapa de investigación del caso. El CIC está llevando a cabo su investigación”, dijo el oficial durante una conferencia de prensa en el Cuartel General, en Hato Rey.

Los cristales de la estructura recibieron de 45 a 50 impactos de bala. Aún no se sabe quién o quiénes realizaron los disparos.

El tiroteo, del cual nadie resultó herido, ocurrió a eso de las 4:00 a.m., pocas horas después que acabara la tercera función de los conciertos del reguetonero Daddy Yankee “Con Calma pa’l Choli", que terminó poco antes de la 1:00 de la madrugada.

“Cuando surgen incidentes violentos, todo se investiga. Nosotros vamos corroborando informaciones. No vamos a entrar en más detalles”, agregó García, quien no descartó realizar entrevistas a los exponentes urbanos que se dieron cita ayer al evento artístico.

En horas de la tarde, en tanto, se reportó que las oficinas del productor del espectáculo de Daddy Yankee, Raphy Pina, ubicadas en Caguas, también fueron objeto de un ataque a tiros. No se dijo de inmediato si los incidentes están relacionados.

Según la querella radicada a las 1:00 p.m., alguien disparó contra la oficina, ubicada en el B-7 de la Avenida Gautier Benítez, en Villa del Carmen. No se estableció la hora en que ocurrieron los disparos a la oficina del propietario de Pina Records.

Sobre lo ocurrido en el Coliseo de Puerto Rico, García no entró en detalles sobre si el ataque fue para intimidar a algún exponente urbano o persona ligada a la producción de los conciertos. Tampoco presentaron ninguna teoría.

“Eso sería especulativo. Entendemos que iba dirigido a la propiedad. Tenemos un personal asignado a esa área. No tenemos información sobre amenaza alguna”, respondió el oficial.

Entre los invitados especiales en el concierto de anoche se encontraban Ozuna, Anuel AA y la Miss Universe 2006, Zuleyka Rivera. Ozuna y Rivera estuvieron también en la función del viernes junto con Wisin y Yandel, y Luis Fonsi.

Según vídeos colocados en redes sociales, Anuel -cuya aparición fue sorpresa- llegó al Coliseo de Puerto Rico fuertemente custodiado. Ademas, personas que estuvieron en el público reportaron que durante la presentación de Anuel lanzaron al menos dos objetos contra la tarima, lo que provocó que Daddy Yankee pidiera control a los asistentes al concierto.

“Mientras él (Anuel AA) estuvo en tarima, lanzaron unas botellas, pero no golpeó a nadie", dijo el gerente general del Choliseo, Eduardo Cajina, en rueda de prensa junto a la Policía. "Entendemos que (el ataque a tiros) es un acto de vandalismo en contra de la propiedad pública”.

Cajina indicó, además, que aumentará la presencia de su personal de seguridad en el área.

Momento en que le empiezan a tirar vasos y botellas a Anuel en tarima. Por eso tiene que venir escoltado a su propio país… pic.twitter.com/7RyFXoyVL6 — MASS (@chfigueroapr) December 8, 2019

Luego del concierto que acabó a eso de las 12:15 a.m. había una fiesta en las inmediaciones del coliseo, pero no se reportaron incidentes. Esta noche sigue pautado el concierto que está citado a comenzar a las 7:30 p.m.

A eso de las 9:40 a.m. este medio observó en el área a personal del coliseo limpiando el área y rompiendo los cristales que recibieron impactos de bala para luego sustituirlos por unos nuevos.

1 / 12 Compartir: Facebook

Twitter

WhatsApp

Google+

✉ Email Unos desconocidos dispararon esta madrugada contra el Coliseo de Puerto Rico, en Hato Rey.

Las autoridades recogieron unos 130 casquillos de bala en la escena.

Los cristales frontales del recinto de espectáculos quedaron destruidos.

Empleados estaban esta mañana terminando de romperlos para luego reemplazarlos por unos nuevos.

Precisamente, el tiroteo ocurrió a pocas horas de que acabara el concierto del reguetonero Daddy Yankee.

Agentes del Cuerpo de Investigaciones de San Juan estaban en el área entrevistando al personal.

Según el informe policiaco preliminar, un guardia de seguridad vio cuando un vehículo blanco se acercó y de ahí se hicieron las detonaciones.

La Policía ocupó 61 casquillos de calibres de rifle AR-14. (Luis Alcalá del Olmo)

En las escaleras también se recibieron impactos de bala. (Luis Alcalá del Olmo)

Las autoridades se enteraron del incidente por una llamada al 9-1-1. (Luis Alcalá del Olmo)

En la noche del domingo se espera que Daddy Yankee celebre su cuarta función. (Luis Alcalá del Olmo)

A eso de la 1:00 p.m. llegaron los reemplazos para los cristales tiroteados. (Luis Alcalá del Olmo) Facebook

Twitter

WhatsApp

Google+

✉ Email

“Esto es tierra de nadie aquí de noche. Uno no puede salir a nada. Pensé que (los disparos) eran lejos. Me preocupa. Yo escuché los disparos, pero jamás me imaginé que fue aquí en el Choliseo. Las ráfagas de disparos fueron bien extendidas. Me despertaron y me tuve que salir de la cama”, dijo una vecina del lugar, quien se identificó solamente como Wanda.

Al recinto de espectáculos llegaron también tres agentes del CIC de San Juan para realizar entrevistas. La Policía supo del incidente luego que una persona llamara al Sistema de Emergencias 9-1-1 para alertar sobre las detonaciones.

Un guardia de seguridad contó a las autoridades que cuando ocurrió el tiroteo vio acercarse un vehículo blanco desde el cual se hicieron los disparos. Observó que había una persona, pero no pudo identificarla.

La Policía informó que ocupó 61 casquillos de calibres .223, 42 casquillos de 7.62 y 27 casquillos de .40. En total, se recogieron 130 casquillos de bala de diferentes calibres.