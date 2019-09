Un segundo asesinato reportado esta semana en Vieques elevó a siete las muertes violentas reportadas este año en la isla municipio, cinco más que las registradas para la misma fecha en el 2018.

El alza en el número de asesinatos tiene a los viequenses preocupados, reconoció el alcalde Víctor Emeric, quien le atribuyó la situación al tráfico de sustancias controladas que se suma a la reducción en el número de policías municipales y estatales destacado en la isla municipio para prestar vigilancia, así como a la pérdida de valores.

“Este patrón viene desde el 2006. Ya con este asesinato es el número 79 que se reporta desde el 2006. La ola ha sido igual que en todo Puerto Rico, pero en Vieques no se había disparado de esta forma”, indicó el ejecutivo municipal en entrevista con El Nuevo Día.

La Policía informó el domingo sobre el asesinato de un hombre, identificado como Joey Torres Febres, el sábado en la noche, en la carretera 201 del municipio, frente al restaurante Reino Nam.

Mientras, el miércoles se reportó el asesinato de un comerciante estadounidense retirado de 62 años que residía en el barrio Santa María de la isla municipio. Al momento del hallazgo el cuerpo de Peter Welsh estaba en estado de descomposición con las manos atadas. Presentaba unas contusiones en el área de la cabeza, por lo que la Policía presume, preliminarmente, que se pueda tratar de un robo.

Emeric dijo que, al momento, cuentan solo con diez policías municipales y unos 30 estatales. “Hay menos policías que nunca antes, igual que todo Puerto Rico”, reconoció el ejecutivo municipal, quien ha intentado reclutar oficiales, pero las nuevas exigencias dispuestas -a través de la Reforma de la Policía- limita la cantidad de candidatos.

Actualmente, todo candidato a policía municipal o estatal debe tener, al menos, un grado asociado para ser considerado a la academia. “Hace seis años iba a reclutar a siete policías y solo uno me cualificó. Las mismas normas de la Policía me imposibilitan reclutar policías, aparte de que hay una apatía de la ciudadanía a ser policía. A la alta oficialidad de la Policía se le hace difícil destacar refuerzos en otros pueblos porque no tienen”, sostuvo.

La Policía ha presentado un considerable baja en el número de efectivos debido a múltiples factores, entre ellos, los cambios al sistema de retiro.

“Todo Puerto Rico está en las mismas (número de efectivos limitados). Fajardo está igual. Hablas con ellos y, pues, tienen una escasez de recursos. A veces hay turnos en los que tienen dos policías, el retén y uno más”, expuso el alcalde popular.

Como medida para retener los efectivos municipales y “que no se me sigan yendo” le ha otorgado dos alzas salariales desde el 2013. La más reciente entró en vigor este 1 de julio, la cual elevó a $1,844 el sueldo del policía raso y a $2,000 el de los sargentos.

A pesar del alza registrada, Emeric dijo que el comisionado del Negociado de la Policía, Henry Escalera, no se ha comunicado con él.

“La ciudadanía si está preocupada, porque uno no sabe que cadena de incidentes violentos puedan traer algunos de estos asesinatos. Hay un problema también de falta de valores y actitudes. Desde que era maestro veía como se iban deteriorando esos valores entre los estudiantes y las familias y que lo que venía por ahí no era bueno. Hay una falta terrible de valores en la sociedad y Vieques como es una comunidad cerrada se nota más”, sostuvo.

El Nuevo Día intentó hablar hoy, domingo, con la directora del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de Fajardo, Sharon Ruiz, pero no estuvo disponible. El jueves Escalera -tras salir de una reunión en La Fortaleza- negó que haya un alza en los asesinatos en Vieques, sino que se han registrado “unos incidentes de unas personas muertas”.

Dijo que están trabajando un plan para mitigar o minimizar las represalias que pudieran desatar los asesinatos previos a estos últimos dos reportados.