La directora del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de Fajardo, Sharon Ruiz, confirmó que el hombre asesinado ayer, miércoles, en el barrio Santa María, en Vieques, era un comerciante estadounidense que estaba retirado.

Según la inspectora de la Policía, el hombre identificado como Peter Welsh Fraser, de 62 años, fue localizado en su residencia por un amigo. Estaba en estado de descomposición con las manos atadas. Preliminarmente, las autoridades habían indicado que la víctima estaba amordazada.

“Este sujeto vivía solo en la residencia. Había llegado una amistad de él a la casa y lo encontró muerto en el área de la sala. Él estaba ya prácticamente comenzando a descomponerse, parece que llevaba varios días muerto y presentaba unas contusiones en el área de la cabeza y en la frente”, describió a El Nuevo Día.

Ruiz indicó que al llegar los oficiales de la Uniformada encontraron la residencia revolcada, por lo que el incidente aparenta ser un robo.

Sin embargo, las autoridades aún no pueden determinar el motivo del asesinato.

“No podemos decir si falta o no falta algo, porque como él vivía solo, es difícil. Aparenta ser un robo, pero no podemos determinarlo porque no hay nadie que diga si falta o no falta propiedad”, recalcó.

Según la oficial, Welsh Fraser tuvo un negocio en Vieques que ya no está operando y se encontraba disfrutando de su retiro en la isla municipio.

La Policía notificó a los familiares de la víctima sobre el incidente, a la vez que el cuerpo se transportó al Negociado de Ciencias Forenses para que se le realice la autopsia.

Niegan alza en la criminalidad

Por su parte, el comisionado de la Policía, Henry Escalera, rechazó que Vieques esté atravesando una crisis de criminalidad a la vez que aseguró que tienen unos planes de trabajos activos en la isla municipio.

"Nosotros tenemos unos planes de trabajo que se van modificando, no ha habido un alza, si han habido unos incidentes de unas personas muertas que hubo en meses pasados y este incidente de ahora", indicó el funcionario a este medio a su salida de La Fortaleza tras una reunión con la gobernadora Wanda Vázquez.

Según el comisionado, el CIC de Fajardo está enfocando sus esfuerzos en prevenir otras muertes violentas producto de unos asesinatos registrados los pasados meses.

"Estamos investigando para mitigar los asesinatos que hubo por una rencilla entre unos bando en Vieques y estamos trabajando para minimizar que no hayan represalias", puntualizó.

Escalera defendió que en lo que va de año en la isla se han reportado 51 asesinatos menos y 1,900 delitos tipo 1 menos en comparación con 2018 a esta misma fecha.

El reportero David Cordero Mercado colaboró con esta historia.