A solo horas de que inicie la jornada nacional de manifestaciones del Día Internacional de los Trabajadores, el capitán Elmer Román juramentó en la madrugada de hoy, miércoles, en La Fortaleza como secretario del Departamento de Seguridad Pública (DSP).

“Juramenté a las 12:01 a.m., exactamente. Fue en La Fortaleza. Llegué allí, (me dijeron) fírmate ahí. Estoy amanecido. A las 4:00 a.m. le estaba hablando al personal”, detalló el funcionario en entrevista radial (WKAQ 580).

Sobre las manifestaciones que se efectuarán hoy, 1 de mayo, a partir de las 9:00 a.m., el capital detalló que intervendrá con los manifestantes que cometan actos delictivos y adelantó que no tendrán agentes encubiertos en las marchas.

Como parte del Día Internacional de los Trabajadores, varios grupos marcharán en dos eventos por separados, uno que culminará en la Milla de Oro, en Hato Rey; mientras el segundo llegará desde el Capitolio hasta La Fortaleza.

“Así que esperamos que todo salga bien. Sí tendremos monitores. También velaremos por que se protejan los derechos civiles. Este año la policía ha hecho un esfuerzo increíble. No gustaría que el pueblo entienda que esto es una democracia”, añadió Román.

Román fue designado el pasado 9 de abril por el gobernador Ricardo Rosselló Nevares a la dirección del DSP.

Al momento de su designación, Román era director de Capacidades Conjuntas y jefe de equipo para Integración de Misiones en la Oficina del Subsecretario de Defensa de Estados Unidos para Investigación e Ingeniería.

Román posee un bachillerato en Ingeniería Mecánica del Recinto de Mayagüez de la Universidad de Puerto Rico y una maestría en Ingeniería de Sistemas del Instituto Politécnico y la Universidad del Estado de Virginia (Virginia Tech).

Como parte de su formación profesional ha completado cursos de desarrollo ejecutivo en la Escuela de Gobierno John F. Kennedy de Harvard y actualmente cursa un doctorado en Administración de la Universidad Técnica de Colorado.