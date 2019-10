El secretario del Departamento de Seguridad Pública (DSP), Elmer Román, reconoció esta mañana que Puerto Rico atraviesa “una ola de actos criminales”.

No obstante, el funcionario aseguró que las autoridades se mantienen activas para reforzar la seguridad en el país.

“Yo tengo la mano firme contra el crimen y créanme que esto lo vamos a solucionar, pero también hay que tener la amiga”, aseguró en una entrevista radial (WKAQ - 580 AM).

Las expresiones de Román se producen luego de que se han registrado 14 asesinatos en una semana aumentando la cifra por muertes violentas a 489 en lo que va de año.

Pese a esto, el secretario cree que los ciudadanos no deben perder la calma y rechazó que su exhortación de tranquilidad al pueblo ante los actos criminales sea cinismo.

“No quiero que suene a cinismo, lo que quiero es que el pueblo que entienda es que hay una ola de actos ilícitos y criminales que son puntuales y nosotros estamos trabajándolos”, apuntó.

Según Román, el plan de la agencia que dirige está concentrado en aumentar la presencia policíaca e integrar la inteligencia de las agencias estatales y federales para poder aumentar la tasa de esclarecimiento de los casos criminales que actualmente es de un 31%.

“Puerto Rico tiene la tasa de esclarecimiento más baja de la nación americana y estamos muy conscientes sobre eso”, reconoció.

Para poder aumentar los esclarecimientos el funcionario dijo que era necesario que las agencias del gobierno local y federal compartan información sobre los casos.

Sin embargo, subrayó que es necesario que la Uniformada, así como el Negociado de Ciencias Forenses (NCF), tenga más recursos, investigadores y la cooperación de testigos.

Sobre los recientes asesinatos con muertes múltiples, Román dijo que estos incidentes se tratan de “una guerra entre bandos” que desemboca en crímenes por acecho.

“Créeme que a mí me causa molestia, me causa furia tener que lidiar con estas situaciones donde la ciudadanía se siente insegura a raíz de estos crímenes de acecho de estas organizaciones que no toman en conciencia que a través de sus actos están haciendo rehenes a estos ciudadanos humildes que viven en los residenciales”, estableció.

Entretanto, Román defendió la decisión del comisionado de la Policía, Henry Escalera, de que las patrullas utilicen en todo momento los biombos encendidos.

“Aquí Puerto Rico tiene saber y entender dónde está la Policía, si un biomboevita un acto donde un criminal va a asesinar a una persona, yo creo que vale la pena tener ese biombo”, acotó.