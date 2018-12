Juan Luis Cornier Torres, sospechoso de la desaparición de Valerie Ann Almodóvar Ojeda, negó nuevamente el sábado que sea responsable del asesinato de la joven de San Germán.

El grafitero conocido como Manwe Uno habló con Noticentro frente a la cámara, pero cubriéndose el rostro con un pañuelo, una gorra y un abrigo.

"A la familia, que lamento mucho todo esto que está sucediendo. Yo sé lo que es perder a un ser querido en circunstancias así. Yo soy incapaz de hacerle daño a Valerie, a cualquier mujer...que yo no fui. Que sí hay una persona que lo hizo y ellos saben (la policía) quién es. Saben que Valerie tenía problemas con esta persona, este señor Antommattei (Osvaldo Andrés, pareja de la joven). Que investiguen bien, que busquen bien. Yo le di la guagua a la Policía de buena fe. Yo no llame a la familia porque no tengo contacto, no los conozco", expresó Cornier Torres.

Al momento, la Policía no tiene como persona de interés al novio de Almodóvar Ojeda.

Las autoridades confirmaron el sábado que el cuerpo de la mujer encontrado el pasado martes a la orilla de una carretea en el barrio Garzas de Adjuntas es el de Almodóvar Ojeda, de 23 años.

La Policía confirmó el viernes como sospechoso de la desaparición a Cornier Torres luego de un allanamiento en su residencia en Ponce.

Allí se encontró la guagua Nissan Pathfinder, año 2001, que guiaba la joven antes de su desaparición.

El Tribunal de Ponce emitió ayer una orden de arresto contra Cornier Torres por violar una orden de protección vigente al intentar comunicarse con su expareja.

El hombre de 35 años tiene antecedentes por varias violaciones a la Ley para la Prevención e Intervención con la Violencia Doméstica (Ley 54), maltrato de menores y violaciones a la Ley de Armas que datan del 2012 al 2017.

En la entrevista televisiva, Cornier Torres confesó sentir temor por su vida. Aseguró que lo encañonaron en Ponce porque hay un precio por su muerte.

"Mi vida tiene un precio en la calle. Tiene precio para la ley. Incluso, están usando a la mamá de mi hijo para atraparme de una forma u otra", recalcó.