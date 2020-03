Las autoridades buscan a un hombre que es empleado de la Asamblea Legislativa como sospechoso de ser el conductor que atropelló a una pareja que perdió la vida en Luquillo.

Así lo confirmó el director de la División de Homicidios de Fajardo, Luis Fred, en relación a los hechos que se registraron en la noche del pasado 8 de marzo, frente a los quioscos de Luquillo.

"Ya tenemos la persona identificada. Era el que iba conduciendo el vehículo y es empleado en el Capitolio", dijo Fred a El Nuevo Día.

Por su parte, el presidente de la Cámara de Representantes, Carlos "Johnny" Méndez, explicó que conoce al hombre y que, incluso, fue él quien lo llevó a trabajar al Distrito Capitolino, donde labora en la Oficina de Servicios Legislativos.

"Sí, lo conozco, por eso es que me sorprende esa actuación porque no es la persona que yo conozco", dijo Méndez en entrevista con WKAQ 580. "Es un acto deleznable. Lo mínimo es bajarse, llamar al 9-1-1 y lo que haría cualquier persona".

Según la investigación, a eso de las 10:03 de la noche Edwin Rodríguez Montañez de 58 años y Merari Pizarro Torres, de 50 años, ambos residentes en Luquillo, cruzaban la PR-3 cuando fueron impactados por un vehículo.

Según vídeos de cámaras de seguridad, divulgados por la Policía, se ve el momento del impacto y cuando una persona se baja del auto, camina alrededor del mismo y luego lo aborda nuevamente. Luego, el hombre se marchó de la escena, lo cual es un delito.

"La evidencia que tenemos lo ubica (al sospechoso) en el lugar de los hechos y en un acto de irresponsabilidad se marchó de la escena", indicó Fred.

Según el oficial, en el transcurso de investigación llegaron hasta un taller de hojalatería y pintura en Ceiba, donde hallaron el auto Toyota Venza que había sido llevado allí para que le realizaran reparaciones.

Desde entonces han intentado sin éxito contactar al hombre.

De acuerdo con el presidente de la Cámara de Representantes, el sospechoso "se había comprometido con los agentes del CIC (Cuerpo de Investigación Criminal) a una entrevista, pero aparentemente no llegó, o llegó y después lo volvieron a llamar pero no aparece".

"Ayer precisamente me comuniqué con varios amigos policías del área que lo conocen. Yo lo conozco y lo he estado llamando, pero el teléfono aparece desconectado... para que se entregue y siga el proceso, que acepte o presente la prueba exculpatoria, porque esto es un proceso penal", comentó Méndez, quien no descartó despedirlo si el reglamento lo permite.

"Uno tiene que ser responsable con sus actos. Si compete 'foul' uno tiene que admitir su culpa", añadió.

De acuerdo con el director de la División de Homicidios, también lo han buscado en una dirección en la barriada Obrera de Fajardo, pero no lo han encontrado.