El comisionado de la Policía, Henry Escalera, aseguró que, pese a que la cifra de agentes en aislamiento asciende hoy, viernes, a 480, aquellas áreas policiacas con cuarteles cerrados no quedarán desprovistas de seguridad.

El funcionario indicó que la decisión de aislar a policías se ejecuta a la par con un plan de seguridad para continuar patrullando las áreas en las que se cierren cuarteles o comandancias.

“Estamos colocando a los agentes en aislamiento como plan de prevención, pero no están desprovistos (de seguridad los ciudadanos), porque hemos hecho movimientos de área para cubrir personal”, expresó Escalera en una entrevista radial (WKAQ-580AM).

Hasta la tarde de ayer, la cifra de agentes en aislamiento era de 434, por lo que se sumaron 46 oficiales a la medida de prevención en la Uniformada.

Escalera indicó que, además de los movimientos de personal que han ejecutado, muchos de los agentes que se encontraban en aislamiento regresaron y ya reabrieron algunos cuarteles.

“Ya los cuarteles de Aguas Buenas, Caimito y Rincón reabrieron y ya están operando. Muchos de los (policías) que dieron negativo ya están trabajando”, afirmó el comisionado.

Tan reciente como ayer, la Policía tuvo que cerrar su cuartel en Yauco luego de que un sargento dio positivo a coronavirus.

Añadió que para proveer seguridad en áreas donde se cerraron cuarteles optaron, por ejemplo, en trabajar en conjunto con las policías municipales.

“En Moca se cerró un cuartel, pero colocamos un cuartel rodante que trabajamos con la policía municipal”, sostuvo.

Advertencia a los conductores para los domingos

El comisionado de la Policía recalcó la importancia de que los conductores cumplan con las disposiciones de tránsito que establece la orden ejecutiva de la gobernadora Wanda Vázquez Garced.

La cifra de denuncias contra conductores que conducen el día que no deben aumentó a 65 y el funcionario anticipó que espera que no haya nadie en las calles los domingos cuando no se establecen tablillas, en específico, que puedan transitar.

“Para los domingos la Policía tiene un plan de trabajo. Hay personas que pueden ir a la farmacia y en caso de comida la orden ejecutiva establece que se puede carry-out o servicarro”, dijo Escalera, al tiempo en que añadió que si la persona no tiene necesidad de salir para una de estas diligencias “se debe quedar en su casa”.

Sobre los cinco agentes de FURA que, alegadamente, violentaron el toque de queda en una playa de Guayama el comisionado indicó que se ordenó una investigación administrativa.