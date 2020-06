La muerte por estrangulamiento de un niño de 11 años en una residencia del sector Vera, en el barrio Cuchillas de Moca, fue catalogada, al momento, como un accidente por el personal de la División de Homicidios del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de Aguadilla que tiene a su cargo la investigación.

Según explicó el teniente Orlando Camacho, director de la División de Homicidios del CIC de Aguadilla, la investigación preliminar del incidente, reportado a las 8:35 p.m. del viernes, reveló que el joven Ramón Diego Ramos Maldonado, de 11 años, falleció al quedar enredado en una hamaca.

"El niño se encontraba en la residencia de su tía, Lizmarie Maldonado Lorenzo, quien lo estaba cuidando junto con una prima, Stayce Lorenzo Maldonado (27 años) mientras la madre del menor trabajaba (en la Fábrica Integra de Añasco)", dijo Camacho vía telefónica.

El oficial añadió que luego que la familia terminó de comer, el niño le comunicó a su prima que quería jugar y se dirigió a la marquesina.

"La prima luego sale a la marquesina y ve al niño enredado, por el área del cuello, en la tela de una hamaca. Al ver que no respondía lo sacó de la hamaca y llamó al Sistema de Emergencias 9-1-1. Pero cuando los paramédicos llegaron a la residencia, no tenía signos vitales", añadió Camacho.

"No encontramos signos de violencia o maltrato. Entrevistamos al padre del niño, que nos dijo que estaba separado de su pareja. Sin embargo, la describió como una madre ejemplar. El Departamento de la Familia también abrió una investigación porque el menor tiene un hermano de 13 años. Pero, no encontramos señales de violencia o maltrato y la pareja no tiene querellas. El niño, al parecer, comenzó a dar vueltas en la hamaca, se enredó y no pudo liberarse, por lo que, aparentemente, se estranguló", añadió el oficial.