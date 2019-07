La familia de Chloe Wiegand, la menor de 18 meses que murió el domingo al caer del undécimo piso de un crucero de Royal Caribbean en Puerto Rico, considera que la niña murió por negligencia de la empresa.

Los informes de la Policía indicaron que la menor cayó de los brazos de su abuelo abordo del Freedom of the Seas de Royal Caribbean. Sin embargo, en entrevista con el programa de televisión de la cadena NBC, Today, el abogado contratado por la familia, Michael Winkleman, alegó que el abuelo de la niña la había puesto en una repisa cerca de una ventana, dentro de una área de niños, pero que no sabía que estaba abierta.

El abogado explicó que el abuelo levantó a la niña y la puso en una barandilla, pensando que la ventana tenía vidrio.

"¿Por qué dejarías una ventana abierta, en una pared llena de ventanas de vidrio, en el área de niños?”, dijo Winkleman a TODAY. "Quiero decir, ¿por qué tendrías ese tipo de peligro sin ninguna advertencia, sin ninguna señal, sin previo aviso?”

El abogado, quien dijo que a la menor le gustaba asomarse a las ventanas para ver el paisaje, denunció que Royal Caribbean debió hacer las cosas mejor. Indicó que la compañía no admitió que haya cometido negligencia, sino que expresaron “estar profundamente entristecidos” y que “sus corazones estaban con la familia”, mediante declaraciones escritas.

“Creo que habrá culpa significativa en la compañía del crucero y haré todo lo posible para que respondan por lo que me parece es negligencia”, dijo Winkleman a NBC.

Además, dijo Winkleman, mencionaron que su equipo "estará disponible para ayudar a la familia con cualquier cosa que necesiten", pero por “respeto a su privacidad, no planifican hacer más comentarios sobre el incidente”.

Pero, el abogado insistió en que Royal Caribbean es responsable. Enfatizó en que hará todo lo que pueda para que se hagan responsables por el accidente.

La Asociación Internacional de Líneas de Cruceros indicó que los incidentes por caídas similares han disminuido en un 35% en la última década, incluso cuando la cantidad de pasajeros en los cruceros ha aumentado en un 55%. También informaron que cerca de 24 personas caen por la borda de los cruceros anualmente.

La Policía de Puerto Rico entrevistó ayer a los padres de la menor y hoy entrevistan a los abuelos.

El sargento Jorge Sánchez Marchand, de la División de Homicidios de la Policía, indicó que la versión del abogado no necesariamente descarta alguno de los ángulos que investigan desde el principio.

“Las versiones pueden ser compatibles porque está la parte de cómo es que la nena llega allí, pero todo eso todavía está bajo investigación”, dijo Sánchez Marchand, quien explicó que tanto los padres como los abuelos se ampararon en la Quinta Enmienda para no declarar ayer en la fiscalía.

“Al no contar con la declaración de la familia, pues se dificulta un poco más la obtención de información, pero seguiremos adelante para procurar justicia para la niña”, afirmó Sánchez Marchand.