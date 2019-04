El secretario de Seguridad Pública, Héctor Pesquera, saldrá el próximo martes de la jefatura del Departamento de Seguridad Pública (DSP) tras su renuncia a la agencia en marzo.

A solo días que su controversial gestión culmine, el funcionario dijo que se va “satisfecho”.

Igualmente, reconoció que muchos proyectos se quedaron pendientes por terminar.

“¿Que hay un montón de cosas que se pudieron haber hecho y no se han hecho?, pues fantástico, pero ¿sabes qué?: ‘Such is life' (así es la vida)”, sostuvo el funcionario en una entrevista radial (WKAQ - 580 AM).

Esta última expresión fue utilizada en 2011 por Jaime González Goenaga, funcionario de la administración del exgobernador Luis Fortuño, para justificar un desarrollo inmobiliario en Ceiba dirigido a personas con alto poder adquisitivo.

Pesquera será sustituido por la capitán Elmer Román, quien el martes fue confirmado a su posición por el Senado.

Sobre el nuevo secretario, Pesquera se limitó a decir que “tiene que hacer su trabajo.

Román entrará en funciones el 1 de mayo, día en el que diversas organizaciones sindicales han convocado a manifestarse en la Milla de Oro, en Hato Rey, y en el Capitolio, tal y como lo hizo también Pesquera en 2017.

Los pasados años los protestas en la Milla de Oro, particularmente, terminaron con enfrentamientos entre los manifestantes y la Policía.

Una línea de policías de operaciones tácticas moviliza a los manifestantes con gases lacrimógenos. (Ramón “Tonito” Zayas)

Un manifestante devuelve la bala de gas lacrimógeno lanzada para dispersar a la multitud.

Un manifestante devuelve la bala de gas lacrimógeno lanzada para dispersar a la multitud. (Ramón “Tonito” Zayas)

Un hombre luce rodeado del gas lacrimógeno mientras busca escapar. (Ramón “Tonito” Zayas)

Un joven manifestante busca escapar del humo de los gases. (Ramón “Tonito” Zayas)

Manifestantes rodeados de gases lacrimógenos. (Teresa Canino )

Manifestante cubierto del humo de los gases. (Teresa Canino )

Uno oficial de Operaciones Tácticas apunta con su arma para dispersar a los manifestantes. (Teresa Canino )

Oficiales de Operaciones Tácticas se movilizan para dispersar a los manifestantes.

Unos manifestantes afectados por los gases. (Ramón “Tonito” Zayas)

Una joven afecta por los gases lacrimógenos se echa agua en los ojos. (Ramón “Tonito” Zayas)

En la foto, unos manifestantes afectados por gases tirados por la Policía. (Juan Luis Martínez Pérez)

Una mujer se limpia los ojos tras estar expuesta a los gases. (Ramón “Tonito” Zayas)

Una joven manifestante se cubre la nariz con su camisa ante la mirada de una línea de oficiales de Operaciones Tácticas. (Ramón “Tonito” Zayas)

Un oficial apaga un pequeño fuego con una botella con agua. (Ramón “Tonito” Zayas)

Uno joven manifestante patea una de las balas de gases lacrimógenos. (Ramón “Tonito” Zayas)

Una joven manifestante lanza una piedra a los oficiales de Operaciones Tácticas. (Ramón “Tonito” Zayas)

Un manifestante lanza una botella a los oficiales. (Ramón “Tonito” Zayas)

En la foto, un policía camina frente a un incendio provocado por los manifestantes en la avenida Luis Muñoz Rivera. (Juan Luis Martínez Pérez)

Jóvenes manifestantes arrestados en Río Piedras.

Un oficial muestra una de las bombas lanzadas a los policía. (Maribel Hernández Pérez)

Foto suministrada por el Negociado de la Policía de una ciudadana herida en la cabeza presuntamente por manifestantes.

Pesquera anticipó que, aunque el plan que se va ejecutar no es el de él, “se va hacer lo que se hizo el año pasado”.

“Usted comete un delito y se va a arrestar. Usted hace una marcha pacífica y se la vamos a proteger, le vamos a dar los mecanismos las vías para que haga su marcha y le protegemos sus derechos”, estableció.

Entretanto, exhortó al monitor federal de la Policía, Arnaldo Claudio, a que si tras las protestas tiene algún señalamiento, “que vaya al Tribunal Federal”.