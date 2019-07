De las 889 páginas del chat en la plataforma Telegram en donde el gobernador Ricardo Rosselló y altos funcionarios de su administración conversaban sobre la política pública del país, realizaban comentarios groseros y se coordinaban estrategias político partidistas, se desprende que el primer ejecutivo avaló abrir una investigación en la Policía, “por lo bajo y a manera de escarmiento”, en contra del representante Manuel Natal Albelo.

Sin embargo, el comisionado del Negociado de la Policía, Henry Escalera, negó hoy, domingo, que el legislador esté bajo investigación de las autoridades locales después de que el primer ejecutivo propusiera referirlo.

“Yo le puedo decir que en el tiempo que llevo en este puesto, a mí nadie me ha dado esas instrucciones. Nadie, y si me hacen esas instrucciones, son ilegales, y no las voy a acatar”, aseguró Escalera a El Nuevo Día a su salida de una reunión con los comisionados de todas las áreas de la Policía para discutir el plan de seguridad ante las manifestaciones convocadas en La Fortaleza.

Acto seguido, Escalera se limitó a decir que no entraría en los detalles del chat que el gobernador tenía en Telegram y aseguró que no sabía a qué se refería en cuanto a unas estadísticas de incidencias criminales que se compartían en el foro.

“Yo no voy a entrar en los detalles de esto. No sé a qué se refiere. Yo puedo decir lo mismo que dije el año pasado”, añadió el funcionario en cuanto a las estadísticas que ofrece la Policía y cómo se trabajan con estos casos.

Por su parte, el secretario de Seguridad Pública, Elmer Román, no reaccionó al chat y solo destacó sus funciones dentro del gobierno.

“Estos son cosas que uno nunca espera. Mi trabajo, y el trabajo que yo vine a hacer aquí, es asegurar la seguridad de nuestro pueblo y eso es lo que yo voy a hacer”, sostuvo Román.

En el chat, el gobernador pide abrir una investigación contra el representante después de que este publicó un vídeo negativo sobre las ventas de propiedades del Banco Gubernamental de Fomento (BGF), luego de que, a manera de consulta el representante del gobierno en la Junta de Supervisión Fiscal, Christian Sobrino, solicitara una opinión a los participantes.

A lo que, el gobernador reaccionó “yo lo envío a la Policía”. Un minuto después, el publicista Edwin Miranda recomienda proceder en contra del representante para que “escarmiente”. Rápidamente, Sobrino contestó “hay que referirlo sin hacerlo público”.

En cuanto a los extractos del chat en que el gobernador pide “meterle mano” al entonces monitor de la Policía, Arnaldo Claudio, el secretario del DSP compartió que era de su conocimiento que había unas “diferencias”.

“Contra el pasado monitor, entiendo que antes que yo llegara a este puesto, había unas diferencias de opiniones y en este caso cuando llegué las instrucciones fueron que trabajara con el monitor. Hubo unas diferencias y el juez Gelpí ”, expresó Román.

Según el documento, el publicista Edwin Miranda comparte una noticia de El Nuevo Día sobre el informe de Claudio en el que planteó hallazgos de que hubo represalias contra policías en relación al escándalo por el uso de un helicóptero de la Uniformada para transportar a civiles en contra de regulaciones federales.

Claudio refirió al Negociado Federal de Investigaciones (FBI, en inglés) los hallazgos, los que luego llegaron hasta el Departamento de Transportación federal para investigar si hubo violaciones a regulaciones de la Agencia Federal de Aviación.

Del chat también participó el exsecretario de Asuntos Públicos Ramón Rosario; "F do", a quien en el chat identifican como Elías Sánchez, el exdirector de campaña del gobernador; el secretario de Estado, Luis Rivera Marín, el asesor del gobernador en comunicaciones, Carlos Bermúdez; el exsecretario del Departamento de Hacienda, Raúl Maldonado; Alfonso Orona, el exasesor legal del gobernador; el consultor en prensa Rafael Cerame; el secretario de la Gobernación, Ricardo Llerandi.

La secretaria del Departamento de Justicia, Wanda Vázquez Garced, ordenó investigar posibles violaciones de ley en torno a estas conversaciones en las que funcionarios del gobierno discuten asuntos de política pública y gestiones partidistas.

Investigan querella radicada por Carmen Yulín Cruz

Mientras, en cuanto a la querella que radicó la alcaldesa de San Juan, Carmen Yulín Cruz, contra el gobernador y Sobrino, el comisionado dijo que están investigando.

“Se radicó una querella y se está haciendo el debido proceso. Claro, se está investigando. Por unas expresiones que se hicieron, ella radicó una querella”, dijo el funcionario.