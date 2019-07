La alcaldesa de San Juan, Carmen Yulín Cruz Soto, radicó esta tarde una querella tras recibir un correo electrónico en el que una persona la amenaza, insulta y le dirige palabras soeces, confirmó a El Nuevo Día el coronel de la Policía municipal de San Juan, José Caldero.

“Saludos, quiero decirle que usted es lo más liberal y asqueroso que hay en Puerto Rico. Usted apoya el aborto, algo que es abominable. Cortar un bebé en pedazos es un derecho??? Quitar una vida es un derecho?”, según el documento suministrado por Caldero a este medio, que la alcaldesa recibió en su correo electrónico el el 30 de junio a las 4:39 p.m.

De ahí, el mensaje continúa con una racha de insultos: “Pedazo de puerca y puta lesbiana. Das asco con tus posturas. Te haces la que tienes sentimientos solo cuando te conviene y hay camaras. You are a show off. Puta barata!!!!”.

La querella de la alcaldesa fue recibida a las 12:35 p.m., desde el estacionamiento del coliseo Roberto Clemente, en Hato Rey, y fue investigada preliminarmente por agentes adscritos al Precinto de Hato Rey Oeste.

De hecho, el coronel señaló que las autoridades investigan otros mensajes amenazantes contra la alcaldesa y se mantienen alerta desde octubre de 2018, luego que 13 figuras políticas y la sede de CNN recibieron paquetes con material explosivo.

“Todas esas amenazas era con gente que en determinado momento habían tenido alguna diferencia o contratiempo con el presidente (Donald) Trump. Conmigo se comunican los inspectores del Servicio Postal y me dicen que como la alcaldesa era vocal en contra de las políticas de Trump, podía ser una tarjeta de eso”, explicó.

A raíz de eso, indicó, los inspectores del Servicio Postal local recibieron adiestramiento para identificar cualquier amenaza enviada vía correspondencia. Desde entonces, se han radicado dos querellas, una por un tuit y otra por el correos electrónico.

“Te están cerrando el cerco! Lo tuyo viene en camino mas pronto de lo que imaginas! Haz hecho demasiado daño!”, reza el tuit con fecha del 29 de mayo.

Sobre el tuit, el coronel indicó que ya identificaron al emisor. “Ya a una persona la tenemos identificada. Esa investigación está adelantada”.

Caldero recalcó que todas las investigaciones permanecen abiertas y participa la Policía municipal de San Juan, la División de Crímenes Cibernéticos del Negociado y las autoridades federales.