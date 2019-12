Aunque todavía no hay una querella de la parte perjudicada, el Cuerpo de Investigación Criminal (CIC) de Caguas pesquisará el tiroteo contra el estudio de Raphy Pina, promotor del cantante Daddy Yankee, en un intento de saber si se vincula a los disparos contra el Coliseo de Puerto Rico.

El capitán Teddy Morales, director del CIC de Caguas, indicó que intentarán obtener más información de parte Pina, mientras que analizarán los casquillos hallados en ambas escenas, ayer domingo.

"Estoy asignando unos agentes para que hagan la investigación. Hasta el momento no la tenemos porque no hay una querella, así que por el momento lo que tenemos es un 'hallazgo' de casquillos", dijo Morales a El Nuevo Día.

"Sin embargo, vamos a hacer una investigación y analizar esos casquillos para compararlos con los que encontraron en el Coliseo. Así se podrá saber si se vinculan ambos casos", agregó.

Morales explicó que las armas de fuego realizan marcas en las balas que disparan, por lo que personal de Ciencias Forenses puede analizar si coinciden con las disparadas en Caguas y en el Coliseo.

"No puedo saber cuál es el arma y quién le pertenece, porque no la tengo, pero sí puedo saber si fue la misma, y si es la misma de otros casos previos", comentó Morales. "La lógica me dice que ambos (tiroteos) están relacionados, pero no nos podemos dejar llevar por la lógica, sino por lo que dice la evidencia".

Según un comunicado de prensa de la Policía, a las afueras del estudio, en la urbanización Villa del Carmen, en la avenida Gautier Benítez de Caguas, encontraron 12 casquillos calibre .40, seis casquillos calibre 223, dos municiones calibre 223 y un proyectil disparado deforme.

De otro lado, agentes de la Policía informaron que en el Coliseo de Puerto Rico se ocuparon 61 casquillos de calibres .223, 42 casquillos de 7.62 y 27 casquillos de .40. En total, se recogieron 130 casquillos de bala de diferentes calibres.

"Tengo que ocupar los casquillos para hacer la comparación pericial, aunque no investigue los daños porque no tengo querellante, así que al momento se está trabajando como un 'hallazgo' de casquillos", agregó.

Morales aseguró desconocer la razón de por qué la parte perjudicada no quiso hacer querella del incidente.

No obstante, Morales adelantó que los citarán para entrevista, en caso de que tengan algún dato o información para aportar a la investigación.

De igual manera, intentará obtener vídeos de las cámaras de seguridad del estudio de grabación y de otras estructuras del área, en un intento de obtener alguna imagen que los ayude identificar a posibles sospechosos.

De lograrlo, Morales dijo que esas imágenes, así como la información de los casquillos, serán parte del esfuerzo en conjunto que lleva con el CIC de San Juan.

Más temprano, el comandante de área de San Juan, José Juan García, dijo que los agentes investigadores buscarían vídeos de seguridad en las inmediaciones del Coliseo para tratar de conseguir una mejor imagen del vehículo que usaron los gatilleros que dispararon contra el edificio en la madrugada del domingo.

Los incidentes ocurrieron horas después de una función del cantante Daddy Yankee en el Coliseo de Puerto Rico, donde tuvo de invitado al también exponente de música urbana conocido como Anuel AA.