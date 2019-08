Las autoridades radicarán cargos hoy contra el sospechoso del asesinato de una mujer en el muelle de Fajardo el pasado domingo, confirmó la Fiscalía.

El fiscal del distrito de Fajardo, Yamil Juarbe, identificó como Jensen Medina Cardona, de 33 años, al sospechoso del asesinato de Arellys Mercado Ríos, de 34 años.

“Desde el lunes hay instrucciones de que sea arrestado donde sea que lo encuentren”, dijo Juarbe a El Nuevo Día.

Agregó que de no ser encontrado, se realizaría una rueda de confrontación mediante fotos para proceder a radicar cargos durante el día de hoy.

“Con o sin él, vamos a presentar el caso en el tribunal”, sostuvo el fiscal.

“En el día de hoy vamos a completar las acciones investigativas que nos restan para trabajarlo (la acusación) a todo vapor y poder presentar el caso a la brevedad posible”, afirmó.

La Policía había citado al sospechoso a través de su padre para que compareciera ayer, martes, al Cuerpo de Investigación Criminal (CIC) de Fajardo.

Jensen Medina Cardona. (Suministrada)

Sin embargo, el sujeto nunca llegó, después de que su abogado le cambiara varias veces la hora de su llegada al cuartel, según la Policía.

“El sospechoso no estaba en el lugar (la casa de su padre), así que se le dejó la citación con un compromiso de su padre y el abogado de que se iba a llegar y se iba entregar. Se estuvo esperando para la rueda de confrontación a la que no se quiso someter y en este caso lo que procede es seguir trabajando con Fiscalía para hacer las diligencias y radicar cargos”, indicó esta mañana el secretario de Seguridad Pública, Elmer Román, en entrevista radial. (WKAQ - 580 AM).

Según información suministrada por la Uniformada, Mercado Ríos fue asesinada luego de llegar a la Villa de Marina tras un pasadía con tres amigos en la isla de Palomino a bordo de una embarcación.