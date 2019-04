La primera noche de actividades artísticas en el centro urbano de Ponce por la celebración de las Justas de la Liga Atlética Interuniversitaria (LAI) dejó el saldo de 12 arrestados, pero las autoridades señalaron que pese a esto las actividades transcurrieron en orden.

Según la Oficina de Prensa de la Comandancia de Ponce, 11 de los detenidos fueron por sustancias controladas, mientras que un individuo fue arrestado por obstrucción a la justicia.

Los eventos en las calles históricas de la ciudad señorial se extenderán hasta el sábado, día en que también culminan las actividades deportivas.

El lunes el comisionado de la Policía, Henry Escalera, informó que los espectáculos artísticos contarán todos los días con presencia policiaca tanto estatal como municipal, y de los negociados del Departamento de Seguridad Pública (DSP).

La Policía ubicó un centro de comando frente a la Catedral de Ponce, desde donde se coordinará toda la logística de seguridad.

Según el Municipio de Ponce, se espera que unas 150,000 personas visiten el municipio durante las actividades.

La Policía Municipal había anticipado que para entrar al área de las actividades musicales están prohibidas las armas de fuego, narcóticos, objetos punzantes, alimentos, neveras o bebidas alcohólicas.