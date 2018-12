El novio de Valerie Ann Almodóvar Ojeda fue entrevistado por las autoridades en relación a la investigación que conduce la Policía sobre el asesinato de la joven la semana pasada.

Relacionados: Arrestan al sospechoso de la desaparición de Valerie Ann Almodóvar Ojeda

Así lo informó a El Nuevo Día el director del Cuerpo de Investigación Criminal (CIC) de la región policiaca de Utuado, David Andújar Román.

“Ya se entrevistó… Eso es parte de la investigación”, dijo Andújar Román, quien declinó ofrecer detalles adicionales sobre el interrogatorio.

Visita el sitio especial Ni Una Menos

Tampoco clasificó en calidad de qué fue entrevistado. Cuando se le preguntó si había cooperado con los investigadores, Andújar Román se limitó a indicar que “hasta el momento, no hemos tenido ningún problema con la investigación”.

Las primeras alusiones públicas hacia el novio de Almodóvar Ojeda fueron expresadas por el grafitero Juan Luis Cornier Torres, conocido como “Manwe Uno”, quien fue arrestado ayer, domingo.

Aunque fue arrestado por otro caso, por violar una orden de protección por un caso de violencia de género contra otra mujer, Cornier Torres es “persona de interés” en el caso de Almodóvar Ojeda, pues el vehículo de la joven fue encontrado en la casa del grafitero en Ponce.

El viernes pasado, Cornier Torres dijo en entrevista con Telenoticias que la última vez que habló con Almodóvar Ojeda fue el lunes de la semana pasada, cuando supuestamente ella le manifestó que el novio la seguía a todas partes.

Luego, poco antes de ser arrestado, dijo en entrevista con Noticentro que llegó a decir que la joven “era abusada” por el novio.

Sobre la razón para que el auto de Almodóvar Ojeda estuviera en su casa, dijo que ella le pidió dejarlo ahí mientras iba a realizar gestiones.

También aseguró que él no volvió a su casa hasta el otro día y que desconoce por qué la Policía encontró sangre dentro de su casa, ni pintura en la bolsa donde fue hallado el cuerpo de la joven.

Por su parte, Adújar Román dijo que Cornier Torres declinó hablar con los investigadores del CIC de Utuado que fueron a la comandancia de Ponce, tras el arresto.

“Con su abogado, declinó declarar”, mantuvo el oficial.

En el pasado, Andújar Román había catalogado a Cornier Torres como sospechoso en relación a la desaparición de la joven, pero no sobre el asesinato. Hoy dijo que por el momento no están declarando sospechoso a alguien en particular sobre el crimen.

“Solo podemos decir que la investigación está muy bien encaminada y estamos en espera de tener todos los elementos, como la prueba de Ciencias Forenses, para llevarlo todo a lafiscalía, para que ellos tomen una decisión”, indicó el director del CIC de Utuado.

“Es un caso que vamos a llevar bien investigado para poder presentarlo sin dejar cabos sueltos”, afirmó el oficial, al recalcar que no tienen un estimado de tiempo para completar la policiaca. “Lo que se trabaja apresuradamente, no da buenos resultados”.