Después de una semana de continuo aumento de oficiales en cuarentena, la Policía evalúa "día a día" cómo enfrentar el impacto del COVID-19 en su matrícula.

Faltando casi un mes para llegar al pico de contagios pronosticado por el Departamento de Salud, ya se han enviado a 1,067 policías a aislamiento preventivo, lo que representa el 9% de la nómina.

Según el comisionado de la Policía, Henry Escalera, hasta el momento han logrado hacer los ajustes para que el servicio de seguridad no se afecte, pero no pudo adelantar qué movidas se realizarán en caso de que la cantidad de bajas continúe en aumento.

"Día a día vamos evaluando lo que está sucediendo", sostuvo escalera a El Nuevo Día.

"Todavía tenemos personal suficiente para seguir trabajando. Si esto hipotéticamente pasa, (por ejemplo) podemos cancelar un día libre... Todo esto se va a evaluar en su momento", agregó.

El funcionario dijo que también podrían cancelar licencias que se estén utilizando al momento, como las de vacaciones, como ya lo ha hecho recientemente para atender las bajas.

"No es lo que vamos a hacer ahora, pero si la cosa lo amerita en el futuro, vamos a tomar las medidas. No es la primera vez que se hace. Esperemos que no, que esto se siga controlando y mermando los casos. Pero, nosotros, como medida cautelar, los tenemos que enviar (a cuarentena)", comentó.

Usualmente las cifras no aumentan de sábado para domingo, pues no todos los laboratorios privados trabajan esos días, por lo que no se reciben resultados que provoquen medidas.

Pero la cifras de policías en cuarentena han aumentado desde el lunes de la semana pasada, a raíz de casos confirmados o de sospechas a exposición al COVID-19 por algún oficial.

De los 825 oficiales aislados ese día, saltó a 1,097 ayer, mientras que hoy se reporta que de ese total 31 regresaron a sus labores.

En ese periodo de tiempo, aumentó de 42 a 72 la cantidad de policías que han arrojado positivo al nuevo coronavirus en pruebas de laboratorio.

Mientras, 400 oficiales han arrojado negativo en las 472 pruebas ordenadas por la doctora María del Carmen Calderón, directora médica del Negociado de la Policía.

Pero la cuarentena ha tocado a más oficiales, pues el total de Policías en reincorporarse ya ronda los 543.

Entretanto, actualmente hay 13 unidades de la Uniformada con parte de su personal afectado y cuatro cuarteles cerrados.

El mayor impactado ha sido la División de Drogas de Mayagüez, con 17 policías contagiados. De su mismo edificio salieron contagiados cuatro efectivos de la Unidad Motorizada y tres del Strike Force.

Otros con más contagios fueron los cuarteles de Aguas Buenas con ocho, Yauco con siete y Morovis con cinco, mientras que seis agentes de Operaciones Conjuntas de Carolina también arrojaron positivo al COVID-19.

Para compensar las bajas, han trasladado servicios a otros cuarteles y movilizado personal de distintas regiones para cubrir los oficiales ausentes.

Según Escalera, estas movidas no han afectado los trabajos de las ramas investigativas ni de las unidades de prevención.

"Los planes han continuado", mantuvo.

"Se siguen con las investigaciones. Claro, cuando surge algo en una oficina, pues (la División de) Homicidios de otra va a apoyar y también están en las calles", agregó.

De igual manera aseguró que continuar con los turnos de 12 horas y la utilización de cientos de oficiales de los Strike Force, así como el envío de sobre 400 policías que hacían trabajo administrativo a la calle, le ha permitido tener turnos de entre 3,300 a 3,500 efectivos por turno.

En momentos en que continúa el toque de queda en Puerto Rico, Escalera también destacó la coordinación con los policías municipales.

Lo que no está contemplado, de acuerdo con el jefe policiaco, es buscar la activación de la Guardia Nacional para patrullar con la Policía.

La semana pasada, el portavoz de la Guardia Nacional, Paul Dahlen, había indicado que se mantenían a la espera sobre si se llevaría a cabo un adiestramiento para que los militares pudieran estar en cumplimiento con la Reforma de la Policía en caso de que se considerara un patrullaje en conjunto.

Escalera indicó que al momento no tiene información de que se le haya solicitado dicha información a la Oficina del Monitor federal de la Policía. El juez Gustavo Gelpí reiteró este mes su orden de que cualquier personal que trabaje con la Uniformada tiene que cumplir con las disposiciones de la Reforma.

Ante los contagios y las bajas de oficiales por cuarentena, representantes de distintos gremios policiacos han cuestionado el manejo de la protección de los oficiales.

Escalera aseguró que hicieron todo lo posible para conseguir dichos materiales lo más rápido que pudieron, tras reconocer "que ese equipo no es parte del reglamento de la Policía. No estaba disponible. Sí nos ha ido llegando y se ha repartido de inmediato".