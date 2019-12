Personal del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de Caguas no ha logrado contactar al productor Rafael "Raphy" Pina Nieves para hablar sobre el incidente de ayer en que uno o varios desconocidos tirotearon su oficina ubicada en la avenida Gautier Benítez, en Caguas, indicó el capitán Teddy Morales López.

La oficina del dueño de la discográfica Pina Records fue objeto de un ataque a tiros entre las 10:30 y 11:00 a.m. del domingo, unas cuantas horas después que una o varias personas realizaron sobre 130 disparos a la entrada principal del Coliseo de Puerto Rico José Miguel Agrelot en Hato Rey, sede de los diez conciertos del reguetonero Daddy Yankee y quien es cliente de Pina Nieves.

Al momento, el manejador no ha radicado una querella por los daños que sufrió la propiedad. Incluso, su representante legal, Edwin Prado, indicó El Nuevo Día que su cliente no emitirá expresiones sobre el asunto y que "no tiene interés en radicar una querella".

Morales López, quien es director del CIC de Caguas, aseguró que, al momento, no han podido contactar a Pina Nieves, pese a que han hecho múltiples intentos.

"Enviamos agentes a la oficina del señor Pina para ver si tenían algún comentario o si nos permitían ver el pietaje de las cámaras de seguridad en el establecimiento. Aunque había personas en el interior de la oficina, no estuvieron accesibles y no quisieron acceder a poder ser entrevistados", explicó Morales López a este medio.

De inmediato, Prado negó que su cliente haya sido citado por las autoridades.

"Se ha tratado de conseguir al propietario, pero no ha respondido a las llamadas, así que recogimos pietaje de cámaras de seguridad cercanas a la propiedad. También sometimos los casquillos encontrados en la escena al Negociado de Ciencias Forenses (NCF) para llevar a cabo un análisis comparativo con los casquillos recuperados en la escena del Coliseo de Puerto Rico", reiteró Morales López.

Morales López explicó que personal técnico recogió los casquillos recuperados en el exterior de la oficina de Pina Nieves y los entregó al NCF para llevar a cabo los análisis pertinentes y así establecer si fueron expulsados de las mismas armas de fuego utilizadas en el ataque a la fachada del Coliseo de Puerto Rico.

El Negociadode la Policía recuperó de la escena en el Coliseo de Puerto Rico 61 casquillos calibre .223, 42 casquillos calibre 7.62 y 27 casquillos calibre .40. Mientras, de la escena en la oficina de Pina Nieves se recuperaron 12 casquillos de calibre .40, seis casquillos de calibre .223, dos municiones calibre .223 sin disparar y un proyectil disparado deforme.

Morales López dijo que no había personas en el establecimiento al momento de ocurrir el ataque. La fachada de la oficina recibió, al menos, diez impactos de bala, y la puerta de cristal izquierda quedó destrozada al ser alcanzada por uno o varios proyectiles. La puerta fue reemplazada el mismo domingo, y una cortina protectora de metal fue remozada con cinta adhesiva blanca para tapar uno o varios orificios.

¿Tienen un móvil?

"En estos momentos no contamos con un móvil o una teoría. En cuanto al pietaje de las cámaras de seguridad (en la oficina de Pina Nieves), eso es voluntario. No tenemos mecanismos (para obtener el pietaje) hasta que ellos digan si van a aportar o no como víctimas del ataque. Pero hasta ahora no hemos tenido participación por parte del perjudicado sobre los daños a la estructura", resaltó Morales López.

Pese a no contar con una querella, Morales López dijo que mantienen una investigación porque encontraron casquillos expulsados por armas de fuego disparadas en un lugar público.

"Estamos en contacto con el CIC de San Juan, que tiene una investigación un poco más adelantada, para harmonizar estrategias y ver si podemos contactarlo (a Pina Nieves). Al momento, no hemos recibido confidencias por parte de la ciudadanía", subrayó Morales López.

El incidente en el estudio de música ocurrió pocas horas después del ataque en el Coliseo de Puerto Rico, donde Daddy Yankee llevó a cabo la cuarta función anoche y dijo a los asistentes que perdonaba a los que atacaron.