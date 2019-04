La División Patrullas Carreteras de Mayagüez ocupó el Viernes Santo en Cabo Rojo cinco vehículos todoterreno, además de expedir 211 boletos como parte de su plan de seguridad para el fin de semana festivo.

De acuerdo a un parte policial, la confiscación de dos de los "four tracks" se realizó al mediodía del viernes en la entrada de la carretera 301 con la intersección de la carretera 3301 en el sector El Combate en Cabo Rojo. La Policía detuvo al conductor de un vehículo Mitsubishi Montero, color verde, quien llevaba un arrastre con los dos "four tracks" que no estaban registrados en el Departamento de Transportación y Obras Públicas (DTOP). Además, el arrastre no tenía marbete vigente.

El fiscal Elmer Cuerdas ordenó ocupar el arrastre con los vehículos todoterreno y citó al conductor a una fecha posterior a la Fiscalía de Mayagüez. Sobre la ocupación de los otros tres vehículos todoterreno no se ofrecieron detalles.

Como parte del plan de seguridad en las carreteras en el área oeste, zona que recibe en estos días gran cantidad de visitantes por el fin de semana largo de la Semana Santa, los oficiales expidieron 211 multas, además de ocupar 11 tablillas, confiscar un auto, arrestar a dos personas con sustancias controladas y detener a dos conductores no autorizados.