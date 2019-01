La Policía rechazó hoy, martes, que en Caguas haya un toque de queda, tal y como advierte una publicación en las redes sociales sobre una posible balacera en este municipio.

El jefe del área policiaca de Caguas, José Juan García, indicó que la información es falsa.

“Yo le voy a contestar eso a ellos, al que originó ese tipo de información o comentarios que en Caguas no hay toque de queda, no vamos a permitir que ellos tomen el control de ningún área de Caguas”, afirmó García en entrevista radial (WKAQ 580 AM).

El mensaje que circula en las redes sociales establece que “debido a la narcoguerra provocada por el peligroso fugitivo federal de Caguas alias ‘El Burro’... como consecuencia de esto declaramos toque de queda en todo Caguas. Luego de las 6:00 de la tarde nadie debería estar en la calle".

La publicación añade que “en alerta los cines y la autopista y en residenciales. Se aproxima una senda desgracia. En residenciales alerta. No queremos a nadie en la calle. Guerra en Caguas en todo su apogeo. Mucha precaución. No hay patrullas ni policías. Si pasa algo, no esperen respuesta rápida”.

García dijo que “El Burro” es un fugitivo federal que enfrenta cargos por narcotráfico y que se mueve a distintos lugares, lo que ha dificultado su captura.

“Es un fugitivo federal que tiene un ‘indictment’ federal. Está fugitivo hace bastante tiempo que lo identifican como el que origina o tiene que ver con algún escrito o mensaje sobre ese asunto”, explicó el jefe de la zona policiaca.

Aunque García dijo que la información era falsa, afirmó que la Policía evalúa con rigurosidad este tipo de comunicaciones a través de las redes sociales.

“Todo hay que analizarlo y ver de dónde proviene y de donde se origina. Conociendo como funcionan estas personas, todo lo que se mueve a través de ellos nosotros lo atendemos”, acotó.

Esta semana el alcalde de Caguas, William Miranda Torres, indicó que la Policía Estatal y Municipal se encuentran realizando un ajuste a plan anticrimen del municipio.

El jueves pasado una balacera dejó a cuatro personas heridas.

Precisamente, esta semana las autoridades realizaron un operativo en el residencial Turabo Heights como parte de la investigación de este incidente.