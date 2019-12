El niño dominicano que estuvo desaparecido desde el domingo será entregado por la Policía al consulado de República Dominicana para iniciar su traslado a dicho país.

El cónsul de República Dominicana en Puerto Rico, Franklin Grullón, indicó que el menor volverá con su madre, aunque el hombre que se lo llevó de un hotel alegue que es su padre biológico.

"No puede quedarse con él. No puedes reclamar a un niño que ni siquiera figuras en su acta de nacimiento", sostuvo Grullón en entrevista con El Nuevo Día.

El hombre, identificado como Jensy Salasar, se llevó al niño de 12 años de edad de un hotel en Manatí donde el menor estaba con el resto de los integrantes de un equipo de béisbol que participaba de un torneo en la isla.

De acuerdo con el informe policiaco, en horas de la noche del domingo, el encargado del menor, José J. Dijol Muñoz, se percató de que no se encontraba en la habitación del Hotel Hyatt de Manatí, donde pernoctaban, por lo que notificó de inmediato a las autoridades.

Después de que se publicara que el pequeño era buscado por la Policía, el individuo lo dejó anoche en una gasolinera de Carolina, donde fue encontrado por un guardia de seguridad.

Grullón indicó que al comunicarse con la madre del niño, esta confirmó que el hombre es el padre biológico del menor. La custodia la tiene la madre, quien no había autorizado a que el padre se lo llevara.

"(Salasar) dice que es el padre biológico aunque los documentos en ley no aparece su apellido. Sí hemos tenido comunicación con él y la mamá", contó Grullón.

"Él (Salasar) entiende que había hablado con el dirigente. Se llevó al niño para pasar unos días y luego lo iba a mandar en avión, pero no tenía autoridad para hacer eso", agregó. "De manera que entiende que no era secuestro, pero no lo hizo bien".

El diplomático explicó que el hombre tendría que solicitar en su país de origen que se enmienden los documentos del niño para convertirse en uno de sus tutores legales.

"No puede reclamar por estos momentos al niño. Tendría que hacerse un análisis y hacer allá la anulación del registro y hacer uno nuevo. Eso tiene que ser en República Dominicana", añadió.

Oficiales de la División de Delitos Sexuales y Maltrato de Menores del área policiaca de Arecibo busca a Salasar como parte dela investigación.

Mientras, Grullón espera que el niño sea entregado al consulado hoy.