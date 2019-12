"Yo me vi carbonizada. Pensé que eran cables vivos. Cerré los ojos y me entregué al señor: 'Señor, en tus manos estoy'".

Así pensó Gladys León cuando un poste le cayó sobre su vehículo a eso del mediodía de hoy en la calle Mayagüez, en Río Piedras.

Afortunadamente, resultó ilesa, pese a la gravedad del impacto del poste sobre el vehículo de León. Iba sola en el carro.

León también se siente afortunada de que poco antes había dejado a su hija en un local cercano porque de lo contrario hubiera estado en el asiento del pasajero que resultó más afectado.

De acuerdo con versiones obtenida por El Nuevo Día, el vagón de un camión que conducía por la avenida Barbosa, en Río Piedras, aparentemente hizo contacto con un cable que colgaba de un poste al otro lado de la avenida hasta el poste en la calle Mayagüez.

Debido al halón del cable, el poste se partió y cayó sobre el vehículo Mitsubishi Outlander color blanco que esperaba a que cambiara el semáforo para pasar.

El pedazo del poste impactó parte del bonete y el cristal delantero.

En el lugar del incidente se indicó que supuestamente más temprano en la mañana habría ocurrido otro accidente que resultó en el impacto del poste en la avenida Barbosa, lo que habría provocado que se bajara la altura del cable que colgaba sobre la avenida.

"Yo estoy ahí esperando que la luz cambie para virar a la izquierda cuando eso me cae encima", expresó León. "Gracias a Dios estoy bien. Llegó la ambulancia y todo. Dios es tan grande y maravilloso que me siento bien. No me pasó nada, ni un rasguño".

"De verdad que jamás pensé que iba a tener esta experiencia. Veo en las noticias que pasa tan a menudo, pero jamás pensé que me pasara a mí", agregó. "Quizás ahora ellos tomen... los que tienen que ver con eso, tomen cuidado".

Personal de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) removió los escombros, pese a que indicaron que tanto el poste como el cable no son de la corporación pública, sino de alguna compañía privada de telecomunicaciones.