Toa Alta - Una búsqueda esta mañana de los restos de Rolandito Salas Jusino, en el barrio Ortiz no rindió frutos, pese a nueva información que surgió de reentrevistas como parte de la revisión del expediente del caso, informó esta tarde el teniente José Rosa de la División de Homicidios de Bayamón, del Negociado de la Policía.

El teniente explicó que "unas personas" testificaron recientemente que habían “visto a alguien depositar algo” en un pozo séptico el mismo día de la desaparición del niño, pero que la información no había surgido durante las entrevistas iniciales.

"Se hizo una revisión del expediente, de esa revisión llegamos a unas entrevistas y de esas entrevistas surgió una información que no estaba antes y de esa información es que procedimos a hacer lo que hicimos", dijo.

Las autoridades, incluyendo personal de la Unidad de Rescate y de Servicios Técnicos, llegaron al municipio a eso de las 10:00 a.m. y culminaron la búsqueda a eso de la 1:30 p.m. La pesquisa se concentró en el pozo séptico en desuso en el patio de una residencia del sector Los Cabrera.

A preguntas de los medios, Rosa enfatizó que buscaban restos humanos del niño que desapareció hace casi 20 años, pero no lograron identificar ninguna prueba significativa para ser analizada en el Negociado de Ciencias Forenses.

Afirmó, además, que la investigación del caso continúa abierta y bajo revisión.

Por su parte, el padre de Rolandito, Rolando Salas, indicó a este medio que se enteró de la búsqueda a través de los medios y personas allegadas, pero hace aproximadamente tres meses que no recibe comunicación directa del personal encargado del caso.

Sin embargo, expresó su agradecimiento al ver que no han olvidado la desaparición de su hijo.

“Ya me dijeron que no encontraron nada, pero lo importante de esto es que se ve que están trabajando. Yo pensaba que no, pero están trabajando en el caso. Estoy conforme con esta búsqueda. No es como queremos encontrar al nene, así muerto, pero estoy complacido con que se está trabajando”, expresó Salas.

Rolandito fue visto por última vez en el parque de la urbanización Colinas del Plata, en Toa Alta, a las 7:00 p.m. Tenía cuatro años cuando desapareció el 7 de julio de 1999.