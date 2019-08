La jueza Irmarie Colón Masso encontró hoy, martes, causa para arresto contra Jensen Medina Cardona por los tres cargos que radicó esta tarde la fiscalía por el asesinato de Arellys Mercado Ríos el pasado domingo en Fajardo.

Los fiscales representando al estado, Yamil Juarbe, Eduardo Bil y Dianet Aymat, radicaron tres cargos en su contra: uno por asesinato en primer grado y dos violaciones a la Ley de Armas.

Medina Cardona es sospechoso de asesinar a Mercado Ríos la noche del pasado domingo en Villa Marina Boulevard en el muelle de Fajardo luego de un altercado por un teléfono celular.

La fianza impuesta fue de $300,000, la que Medina Cardona prestó cerca de las 7:30 p.m. para quedar libre y bajo supervisión electrónica. Colón Masso señaló la vista preliminar para el 3 de septiembre. El sospechoso también estuvo representado por el letrado Jorge Gordon Pujol.

Por su parte, el director de la división de Homicidios, Luis Fred Carrillo, confirmó que Medina Cardona prestará la fianza.

“Va a pagar la fianza. Ahora se va a fichar en el CIC de Fajardo y luego se marchará a la residencia con un grillete electrónico. Y permanecerá en libertad supervisada durante todo el proceso, dependiendo de su actitud”, indicó Carrillo.

“Nos mantendremos investigando en la búsqueda de evidencia. Aunque tenemos un caso sólido. Seguiremos investigando y confirmando información”, añadió.

Medina Cardona pagará, mediante fiador privado, un 10% de una fianza de $200,000 luego de que la Oficina de Servicios con Antelación al Juicio (OSAJ) prestara unos $100,000.

La defensa del imputado indicó que su cliente se mantendrá bajo las condiciones impuestas por el tribunal, que incluyen la supervisión electrónica, un tercer custodio y su estadía en una residencia que esté bajo el conocimiento del ministerio público.

Mientras, el abogado de Medina Cardona, Orlando Cameron Gordon, descartó que vayan a considerar un proceso de negociación con la fiscalía, porque “creo en la inocencia de mi cliente”. Añadió que no tuvo acceso a la declaración jurada que el ministerio público le presentó al tribunal.

Entretanto, el fiscal Juarbe indicó que, hasta el momento, el móvil del crimen se enfoca en una disputa que comenzó por un teléfono celular.

El sospechoso pasa ahora a ser fichado.

El hombre, de 33 años, arribó esta tarde al tribunal acompañado por el abogado criminalista y cuatro familiares. Allí fue detenido antes de la radicación de cargos. El licenciado indicó que la Policía no debió arrestar a su cliente porque su comparecencia se trataba solamente de una citación.

“Bueno, lo que sucedió es que los agentes pusieron bajo arresto a mi representado, cosa que no me sorprende, porque ellos trabajan de esa manera, de que cuando citan a las personas a pesar de que vengan voluntariamente los ponen bajo arresto, cuando no debería ser así porque una persona que comparece bajo una citación no debería ser puesta bajo arresto”, expresó Cameron Gordon quien abordó que hará sus reclamaciones “en su momento”.

Previo al arresto de su cliente, el licenciado aseguró que cree en la inocencia de su representado y retó al ministerio público a que presente la prueba.

“La prueba que tenemos es suficiente y es robusta. Estamos organizando todo el caso y esperamos radicar cargos en el día de hoy”, indicó a El Nuevo Día el fiscal Juarbe, horas antes de la llegada del sospechoso al tribunal.

Más temprano, la Policía confirmó mediante tres ruedas de confrontación la identidad de Medina Cardona como el presunto asesino de Mercado Ríos el pasado domingo, en Fajardo.

AHORA | El sospechoso de la muerte de la mujer en el muelle de Fajardo llega a su cita con las autoridades junto a su abogado. Posted by El Nuevo Día on Wednesday, August 21, 2019

Carrillo confirmó a El Nuevo Día que tras confirmarse la identidad del sospechoso se aprestarán junto al Ministerio Público a radicar cargos en la tarde de hoy.

“Sí, te puedo confirmar que confirmamos su identidad mediante las ruedas de confrontación. La realidad es que no te puedo abundar mucho porque estamos muy ajorados con el caso, pero ya esperamos radicar cargos en la tarde de hoy”, indicó Fred Carrillo.

[AHORA] Llega al tribunal de Fajardo el sospechoso de asesinar a Arellys Mercado, Jensen Medina Cardona, el abogado se niega a responder preguntas de la prensa. @ElNuevoDia pic.twitter.com/k6Nm7wLjRp — Carlos Tolentino (@Carlostole_) August 21, 2019

Contra Medina Cardona pesaba una instrucción para arrestarlo desde el pasado lunes, según Juarbe. Sin embargo, las autoridades no habían podido localizarlo.