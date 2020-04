El Departamento de Salud federal (HHS, en inglés) confirmó que la Policía y el gobierno no tienen impedimentos por la Ley HIPAA para solicitar información a los proveedores sobre cuántos oficiales han arrojado positivo al coronavirus COVID-19.

"Sí, un departamento de la Policía o un gobierno estatal puede pedir a un proveedor de la salud que que haya realizado pruebas a oficiales policiacos por COVID-19 a que les informe si un oficial policiaco está infectado", sostuvo Rachel Seeger, portavoz de la Oficina de Derechos Civiles de HHS, en declaraciones para El Nuevo Día.

La confirmación surge luego que el comisionado de la Uniformada, Henry Escalera, indicara que desconoce cuántos policías se han contagiado porque depende de que los oficiales se lo informen voluntariamente.

Escalera dijo en una entrevista radial que no puede solicitar dicha información por las protecciones de privacidad que dispone la Ley HIPAA.

Sin embargo, esas y otras disposiciones fueron suspendidas por el estado de emergencia decretado por el Gobierno federal, según anunciara públicamente desde el mes pasado la Oficina de Derechos Civiles (OCR, en inglés) de Salud federal.

Dentro de las varias comunicaciones emitidas por la agencia federal sobre las dispensas a la Ley HIPAA, Seeger destacó el boletín de la OCR titulado "COVID-19 and HIPAA: Disclosures to law enforcement, paramedics, other first responders and public health authorities".

El boletín indica que una entidad cubierta por la Ley HIPAA puede divulgar a las autoridades la información de salud protegida sin la autorización de un individuo para ciertas circunstancias, incluyendo, para "prevenir o controlar la propagación de una enfermedad".

Entre otras circunstancias, el boletín también menciona que se puede divulgar "cuando primeros respondedores (como policías) pueden estar en riesgo de infección".

Hasta ayer, solamente se sabía que ocho policías han dado positivo. Al momento, hay 617 policías en cuarentena, casi todos enviados a sus casas por medida cautelar porque algún compañero de trabajo manifestó síntomas, un familiar arrojó positivo o porque se le informó que estuvo expuesto.

"Las guías identifican los permisos disponibles en la Regla de Privacidad de la Ley HIPAA que una entidad cubierta puede divulgar información de salud protegida sin la autorización del individuo, y ofrece ejemplos", mantuvo Seeger.

Asimismo, el portavoz de la agencia federal indicó que mientras no hay impedimentos por la Ley HIPAA para que la Uniformada reciba la información sobre los policías contagiados, ese estatuto por sí solo los no obliga a hacerlo.

"Adicionalmente, puede haber leyes estatales o locales aplicables que pueden requerir o prohibir la divulgación", indicó Seeger.

Representantes del sector de la salud en Puerto Rico han indicado que no solamente se conoce sobre las dispensas federales, sino que el Departamento de Salud recibe la información personal de todos los casos positivos en la isla, por lo que puede pasarlos al Negociado de la Policía.

Uno de ellos es el cirujano y abogado Carlos Portocarrero, quien destacó que la información es necesaria para evitar, por ejemplo, que un policía contagiado asintomático decida continuar trabajando pese a saber que arrojó positivo y no lo quiera informar para evitar rechazo o porque se sienta avergonzado.

"Por eso es imperioso que los oficiales y la comunidad se enteren de quién tiene (COVID-19), para proteger a los demás. Si el policía se queda callado y sigue trabajando, va a contagiar a todos los demás. Por eso el interés público va por encima del individual y HHS suspendió las penalidades para que se informen los casos", afirmó.

En Estados Unidos, las agencias y condados han informado constantemente sobre casos positivos de policías y de alguaciles.