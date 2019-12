Un camión lleno de mercancía se prendió en fuego hoy en el estacionamiento del centro comercial Plaza Las Américas.

Según la Policía, a las 11:42 a.m. se recibió una llamada de personal de las empresas Fonalledas Inc. alertando sobre un vehículo en llamas frente al restaurante PJ Changs localizado en el centro comercial. No se reportaron personas afectadas y el incendio del camión fue controlado.

El Negociado de Bomberos indicó en redes sociales que el vehículo llevaba mercancía textil y accesorios.