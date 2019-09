En solo una semana otro conductor de Uber fue víctima de un carjacking, en esta ocasión se registró hoy, jueves, a las 12:54 a.m. en el barrio San Isidro, cerca de la escuela Pedro Albizu Campos, en Canóvanas, informó la Policía.

Según el informe policiaco, la mujer recogió a una pareja cerca de un restaurante de comida rápida en Carolina, que solicitó ser transportada hasta Canóvanas.

Cuando llegaron hasta el lugar, cerca de una escuela pública, la pareja le manifestó que la dejara allí.

Posteriormente, la conductora detuvo el vehículo, pero un sujeto le apuntó con un arma de fuego en la cabeza. La mujer procedió a salirse del carro a petición del asaltante. Acto seguido, el hombre se trasladó al asiento del conductor.

Posteriormente, los asaltantes se marcharon de lugar a bordo de la Kia Soul color rojo del 2017 con la tablilla IVG 744.

La pareja, según la querellante, fue descrita como una mujer y un hombre entre 18 y 19 años.

La querellante, identificada como Rubián Rivera, dijo en entrevista radial (WKAQ - 580 AM) que Uber era su única fuente de ingreso y que ya no le interesa seguir trabajando con la compañía.

“Veo una pareja que está caminando por la acera. Ellos se montan. Se monta una muchacha al frente y el muchacho se monta en la parte de atrás. Era una pareja joven como de 18 a 19 años. Cuando comenzó el viaje, me sale que ellos se iban a dirigir a la escuela de Pedro Albizu Campos, en Canóvanas. Comienzo el viaje. Durante todo el camino ellos no hablan ni nada”, recordó la mujer.

Agentes adscritos a la División de Robos del Cuerpo de Investigaciones Criminales de Carolina se hicieron cargo de la investigación.

“Cuando llego a la escuela, veo que el área era bien oscura. Me está extraño. Detengo el carro y les pregunto, si era para ahí que realmente iban. La muchacha me dijo que sí, y el muchacho procede a ponerme una pistola en la cabeza y me dijo que me bajara del carro”, añadió la fémina.

Con este caso, la cifra de conductores de Uber que han sido víctimas del robo de su vehículo a mano armada subiría a 13, según informes policiacos.

De estos, uno de ellos resultó con heridas que le causaron la muerte, en hechos ocurridos el pasado 6 de agosto en Santurce.

Los recientes casos reportados provocaron que la compañía Uber decidiera implementar cambios a su aplicación con el propósito de atender la racha en cuanto a estos tipos de incidentes.