La Policía informó que un conductor impactó a dos peatones anoche en la calle principal del residencial Santiago Veve Calzada, en Fajardo, y abandonó la escena.

Un informe de las autoridades detalló que mientras los dos hombres, de 49 y 13 años, respectivamente, caminaban por la vía, un auto los impactó, recibiendo múltiples traumas en diferentes partes del cuerpo.

El responsable no se detuvo, por lo que el incidente se investiga como un accidente “hit and run”. Según la Policía, la Alerta Mayra Elías no se activó, ya que no hay descripción del vehículo.

Se informó que uno de los perjudicados fue transportado en condición crítica al Centro Médico de Río Piedras, mientras que el otro fue atendido en condición estable en el hospital San Pablo, en Fajardo.