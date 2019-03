Oficiales del Negociado de Bomberos controlaron esta madrugada un fuego en el hotel Porlamar ubicado en La Parguera, en Lajas.

El incendio ocurrió a eso de las 12:20 a.m. y fue cerca de las 6:00 a.m. que pudo ser controlado por las autoridades.

Según Víctor Pacheco, director de la Oficina de Manejo de Emergencias Municipal de Lajas, el hotel estaba cerrado “desde hace mucho tiempo”.

Hotel Porlamar la parguera lajas pic.twitter.com/YYvSnKgqb6 — Negociado Municipal de Manejo de Emergencias Lajas (@omme_lajas) 27 de marzo de 2019

“Lo tenían cerrado los dueños, no se sabe lo que va a ocurrir ahora. Me imagino que van a tener que pasar a demoler la estructura porque quedo bastante dañada”, indicó el funcionario en una entrevista radial (Radio Isla – 1320 AM).

Pacheco indicó que tras el incendio no se reportaron heridos, pero que tuvieron que tomar medidas de seguridad en los hoteles ubicados alrededor de la estructura que se quemó.

“En el hotel más cerca, que es Villa Parguera, se sacaron los vehículos que estaban cerca y las personas del hotel se les notificó que se mantuvieran despierto”, explicó.