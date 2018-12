Un hombre resultó muerto y otro herido tras haber sido arrollados hoy, lunes, por una mujer de 26 años en el expreso PR-52, en dirección de San Juan a Caguas, en el kilómetro 16.5 a la altura de Bairoa.

Según la Policía, los dos individuos, de los que se desconoce su identidad, fueron impactados mientras cambiaban una goma de su vehículo en la autopista.

El jefe de la División de Tránsito de la Policía, Jorge Hernández Peña, informó que una de las víctimas tenía 63 años y falleció tras el impacto.

Mientras, el hombre que permanece con vida se encuentra en condición estable en el Hospital Menonita, en Caguas.

"Aquí de lo que estamos hablando es de una posible distracción por el celular, que no observó que esas personas no estaban ahí", sostuvo en entrevista radial (WKAQ - 580 AM).

Aunque el tráfico se mantuvo congestionado en la zona del incidente por unas dos horas, ya fluye con normalidad.