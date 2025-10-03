Opinión
3 de octubre de 2025
NoticiasSeguridad
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

A la cárcel sujeto imputado por cargos de venganza pornográfica contra expareja

Gregorie Vitier Torres, de 34 años, también enfrenta denuncias de maltrato y amenaza

3 de octubre de 2025 - 6:22 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
El término venganza pornográfica se utiliza porque la mayoría de las imágenes explícitas difundidas en internet por ex amantes tienen como propósito avergonzar a las ex parejas después de una ruptura. (Archivo)
Gregorie Vitier Torres, de 34 años y vecino de San Juan, enfrenta cargos por venganza pornográfica, maltrato y amenaza.
Agustín Criollo Oquero
Por Agustín Criollo Oquero
Reportero de Breaking Newsagustin.criollo@gfrmedia.com

La Policía logró el arresto de un sujeto que figuraba como prófugo por un caso de presunta venganza pornográfica y violencia de género.

La jueza Rocío Alonso González, del Tribunal de San Juan, determinó, en noviembre de 2024, causa para arresto por venganza pornográfica, maltrato y amenaza contra Gregorie Vitier Torres, de 34 años y residente en San Juan.

Alonso González emitió una orden de arresto en su contra, con una fianza global de $230,000.

Tras su captura, el juez Glenn Velázquez Morales ordenó su ingreso a la cárcel de Bayamón en espera de la vista preliminar pautada para el 15 de octubre.

Según la investigación de la Policía, el 26 de septiembre de 2024 el imputado presuntamente le envió varios mensajes insultantes y con palabras soeces a la perjudicada, con quien mantuvo una relación. Además, la víctima denunció que Vitier Torres causó daños a decoraciones de su residencia, equipos electrónicos y de ejercicios, entre otros objetos.

Gregorie A. Vitier Torres, contra quien pesaba una orden de arresto por venganza pornográfica, maltrato y amenaza de la Ley 54, se entregó a las autoridades.
Gregorie A. Vitier Torres, contra quien pesaba una orden de arresto por venganza pornográfica, maltrato y amenaza de la Ley 54, se entregó a las autoridades. (Suministrada por la Policía)

También, el imputado presuntamente se apropió de una computadora portátil MacBook Pro de 16 pulgadas, un par de gafas marca Prada y $100 en efectivo.

El 19 de noviembre de 2024, Vitier Torres, supuestamente, le envió un correo electrónico a la perjudicada donde le anunció la publicación de un vídeo íntimo.

Tags
Breaking NewsViolencia de géneroPolicía de Puerto RicoTribunal de San JuanCICPornografía de la venganzaPornografía en internet
ACERCA DEL AUTOR
Agustín Criollo Oquero
Agustín Criollo OqueroArrow Icon
Periodista, historiador, músico y gestor cultural. Agustín Criollo Oquero ha laborado y colaborado con diferentes publicaciones como El Nuevo Día, Primera Hora, Noticel, Metro Puerto Rico y los semanarios El Horizonte,...
