A la cárcel sujeto imputado por cargos de venganza pornográfica contra expareja

La Policía logró el arresto de un sujeto que figuraba como prófugo por un caso de presunta venganza pornográfica y violencia de género.

La jueza Rocío Alonso González, del Tribunal de San Juan, determinó, en noviembre de 2024, causa para arresto por venganza pornográfica, maltrato y amenaza contra Gregorie Vitier Torres, de 34 años y residente en San Juan.

Alonso González emitió una orden de arresto en su contra, con una fianza global de $230,000.

Tras su captura, el juez Glenn Velázquez Morales ordenó su ingreso a la cárcel de Bayamón en espera de la vista preliminar pautada para el 15 de octubre.

Según la investigación de la Policía, el 26 de septiembre de 2024 el imputado presuntamente le envió varios mensajes insultantes y con palabras soeces a la perjudicada, con quien mantuvo una relación. Además, la víctima denunció que Vitier Torres causó daños a decoraciones de su residencia, equipos electrónicos y de ejercicios, entre otros objetos.

Gregorie A. Vitier Torres, contra quien pesaba una orden de arresto por venganza pornográfica, maltrato y amenaza de la Ley 54, se entregó a las autoridades. (Suministrada por la Policía)

También, el imputado presuntamente se apropió de una computadora portátil MacBook Pro de 16 pulgadas, un par de gafas marca Prada y $100 en efectivo.