Dicen que lo que el boricua no sabe, se lo inventa.

Esta frase la confirmó el propietario de Speedy Mufflers & Performance, Richard Ortiz, quien a finales del 2022 diseñó una pieza que sirve como protector para evitar el robo del catalítico de los autos.

“¿Y si inventamos la pieza? Tan pronto dije eso, me empezaron a llamar muchas personas preguntando si la realizábamos y dije, ‘ahí hay materiales para eso, vamos a hacerla’”, señaló Ortiz sobre cómo nació la idea de para crear lo que hoy es la salvación de muchos.

“Los protectores de catalíticos lo comenzamos a realizar a finales del año pasado cuando vimos que ocurrían tantos hurtos. Vimos la necesidad de la gente, decidimos improvisar e inventamos la pieza en stainless steel sólido”, compartió a El Nuevo Día desde su negocio en Toa Baja.

“Buscamos ese material porque es más difícil para cortar con la herramienta que utilizan los ladrones”, explicó Ortiz, al añadir que en un día pudiera instalar entre cinco a ocho protectores y que en un mes podrían vender entre 30 a 40 de ellos.

¿Cómo instalan el protector?

De acuerdo al creador, la pieza, que no está patentizada debido a que es customizada para cada auto, va directamente soldada a la tubería del vehículo.

“Lo hicimos de esa manera pensando que los dealers no fueran a invalidarle las garantías de los clientes, considerando que son carros prácticamente nuevos, aquí llegan muchos carros del 2023 y 2022″, dijo el empresario.

Según las querellas que recibe la Policía de Puerto Rico, la mayoría de los carros que son objeto de este robo son el modelo Outlander de Mitsubishi. Sin embargo, Ortiz aseguró que recibe vehículos de diferentes marcas y modelos para realizarle la instalación.

“Empezaron con los carros Mitsubishi, los carros japoneses, pero ya todo auto que es alto le estamos instalando el protector”, mencionó el también mecánico, cuyo taller se especializa en soldadura, trabajos de tubería de autos y customización de mofles, entre otros servicios.

¿Cuál es el costo?

Este servicio, cuya instalación podría durar unos 45 a 90, fluctúa entre $300 a $325, incluyendo la mano de obra y los impuestos. No obstante, el precio podría variar dependiendo la marca del auto.

“Hay carros que tienen más de un catalítico, hay carros que tienen dos, tres, cuatro y lo que pasa es que si un catalítico está cerca uno de otro, se hace un protector grande para los dos, pero imagínate un cliente pagando $300 y pico por cada uno, es demasiado costoso”, expresó Ortiz.

Por otro lado, el reemplazo de un catalítico, no original, junto al protector es mucho más caro y puede costar alrededor de $1,300, aproximadamente.

Esta pieza importante controla y reduce la emisión de los gases expulsados por el motor. Su hurto es relativamente sencillo porque está ubicada en la parte posterior del auto y se puede cortar con una herramienta eléctrica o de batería que podría encontrarse en las ferreterías. La pieza tiene un panel de cerámica con miles de microconductores forrados de platino paladio y rodio, metales altamente cotizados.

¿Me podrían robar el protector?

“Con el protector, al día de hoy, gracias a Dios no hemos tenido ningún robo. No digo que es imposible, pero hemos tenido clientes que han demostrado que trataron de robarlo y no han podido”, contó Ortiz sobre una persona que regresó a su taller para mostrarle una pieza mutilada, pero el caparazón no permitió que sacaran el catalítico.

El robo del componente protector es complicado debido a que no se puede sacar con tornillo como otros fabricados en Estados Unidos, que se encuentran en venta en plataformas digitales.

“Hasta ahora hemos ganado”, concluyó el empresario.